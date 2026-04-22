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三大低軌衛星營運商中，除最大的星鏈Starlink外，OneWeb已經來台，亞馬遜低軌衛星網路「Amazon Leo」也預計今年將來台。今（22）日多位立委關切法規，同時關切打詐等管理方式。數位發展部部長林宜敬指出，因為法規，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，但目前星鏈不接受此方式。立法院交通委員會今日審查電信管理法等修正草案，多位立委關切《電信管理法》的外資限制條款。立法委員林俊憲、洪孟楷等針對全球衛星龍頭「星鏈」（Starlink）難以進入台灣市場的瓶頸提出質疑。依照電信管理法規定，除法律另有規定外，董事長應具有中華民國國籍，而外資直接持股比例不得超過 49%，直接及間接持股比例不得超過 60%。林俊憲指出，現行低軌衛星技術多掌握在國外廠商手中，導致如星鏈等具備全球競爭力的服務難以落地；相對於日本、韓國、菲律賓及越南皆已透過專案審查或法規鬆綁引進相關技術。日本甚至可以在門市通路直接購買設備，台灣進度相對落後，呼籲政府應加快腳步，特別是現行基地台限制，一定會有城鄉落差。林宜敬說，國外業者不能直接經營，但可透過代理商模式經營，如亞馬遜、OneWeb均接受此模式，但星鏈目前尚未接受。通傳會代理主委陳崇樹說，日、韓等能鬆綁外資限制，多基於簽署自由貿易協定（FTA）等外交前提，或要求外資在當地設置地面站（Gateway）以確保數據主權。洪孟楷說，我國台灣4G、5G普及率高，可能讓星鏈對我國市場沒有那麼重視，但是依照數據來看日韓手機上網普及率比我國更高，他也憂心衛星通訊若缺乏本土業者參與，恐被詐騙集團利用，導致政府無法介入監測。陳崇樹指出，星鏈第二代技術發展對產業衝擊更大，以前透過低軌衛星多只能傳送簡訊，未來手機直連衛星將可傳送影像，甚至可取代傳統電信業者；若無本土業者角色，資安與國安恐產生疑慮，只能靠業者自律。洪孟楷亦舉日本研發自有衛星系統的經驗，並讓海外駐外使節使用，確保天災時聯繫不斷訊。林宜敬回應，會跟外交部建議，但也要尊重當地法規規定。