我是廣告 請繼續往下閱讀

楊銘威餐廳宣布暫停營業 親揭原因：再給我們一點時間

楊銘威、方志友爆婚變 夫妻1舉動疑破冰

▲方志友在限動轉發相同的停業通知，此舉也被視為是夫妻倆「破冰」的跡象。（圖／方志友IG＠beatricefang）

▲方志友（左）與楊銘威（右）遭爆婚變，經紀人低調回應：「屬於私人家務，不便對外說明。」（圖／C.H. WEDDING提供）

方志友、楊銘威日前傳出11年婚姻亮紅燈，上個月遭週刊爆料夫妻倆正處於協議離婚階段，對於婚變傳聞，兩人口徑一致，透過經紀人回應：「屬於私人家務，不便對外說明。」這陣子，方志友、楊銘威傳出破冰，但始終未對外發聲，昨（21）日楊銘威則PO出限動，宣布和父親經營的「合府小籠湯包」將暫停營業，方志友也轉發相同限動，夫妻現況讓人霧裡看花。楊銘威家中經營的「合府小籠湯包」昨日宣布將暫停營業，她透露原因是店內排水系統出了狀況，目前還在處理中，為了把問題處理好，並確保顧客的用餐品質，所以選擇先暫停營業，同時他們也尋找新的地點，帶來更好的用餐環境，「謝謝這段時間一直支持我們的你們，也請再給我們一點時間」，強調餐廳之後仍會重新營業。值得一提的是，方志友沒多久也在限動轉發相同的停業通知，表示「很抱歉這幾天想來用餐的你們，請耐心等候」，直言餐廳很快就會回來。方志友此舉也被視為是夫妻倆「破冰」的跡象，兩人關係似乎仍有轉機。方志友與楊銘威上個月傳出婚變消息後，互動引起外界關注，兩人當時皆透過經紀人低調回應：「屬於私人家務，不便對外說明。」且依舊照常工作、正常生活。日前網友則發現，方志友的吃播影片中，身後的冰箱上面貼滿了與楊銘威的親密合影、全家福，看起來十分溫馨。此外，方志友先前也在IG上PO出楊銘威出演電影《乩身》的幕後花絮，為對方宣傳，似乎間接破除婚變傳聞，不過對於婚姻現況，兩人至今都未對外說明。