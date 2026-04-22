我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子介入范姜彥豐（右）與粿粿（左）婚姻，形象重創。（圖／翻攝自范姜彥豐Zack FB）

王子仍出入昆凌內湖豪宅 200萬特斯拉當代步車

▲王子被拍到出行代步工具，是要價至少189.9萬的新款Model Y。（圖／翻攝自特斯拉官網）

粿粿低調換住所 與王子願賠100萬和解

▲相較於王子不受影響的生活品質，粿粿相對十分狼狽。（圖／翻攝自Meigo粿粿臉書）

藝人王子（邱勝翊）近期爭議不斷，不僅捲入與粿粿（江瑋琳）的婚外情風波，最終2人透過律師表達願意以100萬尋求和解；王子還因涉嫌逃避兵役遭檢方帶回調查，據了解他以50萬元交保後，並未返回原本位於南港的租屋處，而是直接回到內湖昆凌的豪宅休息，行蹤再度成為外界焦點，而他當天被拍到的代步車，是要價近200萬元新台幣的Model Y，生活似乎不受影響。外界原本盛傳昆凌已收回借出的內湖豪宅，但最新觀察顯示，王子仍可自由進出該處，顯示並未搬離。該房產為周杰倫購入、提供家人使用的物件，後來因未實際入住，轉而借給王子與弟弟居住，儘管風波不斷，兄弟2人目前似乎仍維持居住狀態，也讓外界對房產去留充滿揣測。儘管醜聞與官司纏身，王子的日常生活似乎未受到太大影響，而他被拍到平時代步使用的交通工具，是要價近200萬元的新款Tesla Model Y，加上仍居住於內湖高價豪宅，生活品質未見明顯下降。相較於生活仍具有一定品質的王子，粿粿在搬離原本與前夫范姜彥豐的住處後，曾短暫借住好友胡釋安的家中，隨後另尋落腳處。近期粿粿被目擊在內湖與基隆一帶頻繁移動，甚至出現多點停留的情況，行車路線明顯保守，疑似刻意避免被媒體跟拍，最終她返回內湖某社區，被推測為目前的新住處，整體行蹤相當低調。粿粿與前夫范姜彥豐的婚姻糾紛即將在本月28日進行宣判，據悉范姜彥豐掌握粿粿、王子2人親密互動證據，並對王子提起侵害配偶權訴訟，案件開庭當天王子與粿粿並未親自出席，而是由律師代理應訊，消息指出粿粿一方已同意提出約100萬元賠償金，希望能盡快和解，同時也要求相關判決內容不要公開。