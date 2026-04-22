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▲艾蜜莉布朗在《穿著Prada的惡魔2》角色地位大翻身，成為一大看點。（圖／二十世紀影業提供）

▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）這陣子勤跑《穿著PRADA的惡魔2》宣傳，兩人在片中的表現都受到稱讚。（圖／美聯社／達志影像）

▲《穿著PRADA的惡魔2》將在本月底上映，票房成績備受各方關注。（圖／摘自IMDb）

即將在4月29日全台上映的《穿著Prada的惡魔2》，紐約首映後傳出熱烈好評，好幾位重量級媒體激賞梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗的演出，認為她們一如上集般光彩奪目。續集中探討媒體與出版業飽受衝擊的現況，犀利又深刻，甚至有人形容這兩個業界的人士可能會感到有點不太舒服，而片中照例有金句，被看好將再造引用流行，更有評論大讚：「超過觀眾20年的期待！」《穿著Prada的惡魔2》終於在美國各大媒體眼前揭開神祕面紗，台灣將搶先北美於4月29日上映。《綜藝報》大讚編劇艾琳布羅許麥肯納的劇本尖銳又機敏，片中的金句會從上映後開始不斷被引用，也稱女神卡卡的主題曲很讓人喜愛。《柯夢波丹》的評論則稱這部片子超過20年的期待，《好萊塢報導》形容這部片是用高級時裝包裝對媒體的尖銳諷刺，會讓熟悉這產業的人感到太真實而有些不舒服。20年前《穿著PRADA的惡魔》在外界並未特別看好下，締造全球超過3億美元的票房，更被無數女性視為職場與時尚的經典，多年來吸引不同世代的觀眾欣賞，粉絲群眾持續擴大，媒體業人士則是對這部片描述的業界生態格外有感覺。經過了20年，傳統紙媒式微，生態又有劇烈變化，梅莉史翠普扮演、代表過去的媒體高層人士，如何因應新時代的轉變，成為續集要描述的一大重點。另一方面，昔日都是小助理的安海瑟薇與艾蜜莉布朗，在續集中也各自成為不同高度的主管，都要展現出角色的成長、卻也不能偏離性格本質，對於老粉絲而言，她們的變化也是片子的一大看點，尤其艾蜜莉在首集中尖酸刻薄、十分搶眼，續集裡她成了精品的高級主管、連前長官梅莉史翠普都為了來爭取預算得看她臉色，這樣的戲劇化發展，讓首集的觀眾更想看到續集中兩人的精彩對手戲。儘管目前的好評都透露著，《穿著PRADA的惡魔2》是在觀眾熟悉的方向上再做推進，其實沒有開發出新的面向或領域，但靠著情懷讓觀眾再來關切這些已經熟悉角色的新遭遇，編導依舊做得很漂亮，端出了娛樂性豐富、老粉絲的滿意的一道菜，正式上映後的票房會衝到何種程度？各方都在拭目以待。