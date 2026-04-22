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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊「台灣怪力男」李灝宇今（22）日首次在主場出賽，繳出3打數1安打、1保送的成績，好表現讓台灣球迷相當振奮。除了場上，場邊的話題也延續，老虎隊官方Threads帳號在李灝宇登上大聯盟後，發布了不少相關動態，且都附上「台灣人口吻」的繁體中文內容，今日更寫下，「別擔心，我們會持續更新李灝宇的近況，你們要記得按讚訂閱開啟小鈴鐺。」讓台灣球迷直呼，老虎隊根本找到「流量密碼」。在李灝宇升上大聯盟當天，老虎隊社群寫下「From Taiwan to the Major Leagues,Welcome to The Show, Hao-Yu!」，並且同步附上繁體中文「從台灣到MLB，歡迎來到大聯盟，灝宇！」而老虎隊也分享李灝宇的上班路，並用李灝宇的諧音寫下「hao-yu doin’」；有趣的是，兩篇貼文的按讚量都至少破萬，與老虎隊其他貼文形成鮮明對比。李灝宇完成初登場當天，老虎隊發布貼文，並寫下「After making his debut yesterday, Hao-Yu Lee became the 19th Taiwanese-born player in MLB history！（在完成大聯盟初登場後，李灝宇成為大聯盟史上第19位出生於台灣的球員！）」。此外，老虎隊也分享場邊花絮，李灝宇在芬威球場完成初當場後，前往旅色怪物留下紀念簽名，老虎隊社群寫，「Hao-Yu Lee signs the Green Monster during his first visit to Fenway Park 」、「李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名」。李灝宇今日回到主場出賽，留下3打數1安打、1保送的成績，社群在李灝宇選到保送的影片留言區，用繁體中文與球迷親切互動，「別擔心，我們會持續更新李灝宇的近況，你們要記得按讚訂閱開啟小鈴鐺。」不少網友留言，「這回覆也太台了吧」、「我懷疑這小編就是台灣人」、因為打繁體中文又有梗，所以我追蹤了」。