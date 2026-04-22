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金州勇士在NBA附加賽終戰慘澹收場，這支曾經的王朝球隊正式走到了命運的十字路口。儘管球團內部仍渴望圍繞核心球員柯瑞（Stephen Curry）做最後一搏，但ESPN權威記者史雷特（Anthony Slater）今日直言，勇士隊目前的處境極其尷尬，雖然在理論上「全面重建」是最佳解方，但在現實世界中，要親手拆解這座冠軍堡壘卻如同幻想般艱難。史雷特在節目中精闢地分析了勇士現狀：「如果這是在玩NBA 2K遊戲，或者是我們在玩『Fantasy GM』，我們都知道現在就是按下『全盤重啟』、進入全面重建的時刻。理論上，你應該交易掉所有具價值的資產來換取選秀權，徹底推倒重來。」他指出，這種重建模式通常伴隨著聘請一位像費南德茲（Jordi Fernandez）那樣的年輕、具備養成能力的教練。然而，在現實的商業聯盟與團隊情感中，要勇士高層做出這項決定，面臨的阻力超乎想像。勇士隊本季的衰敗，除了體系老化，傷病更是關鍵推手。史雷特透露，多位內部人士告訴他，巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）的傷病缺陣，徹底打亂了球隊的競爭步調，也讓高層對現有陣容的容錯率失去信心。在競爭日益激烈的西區，勇士的競爭力已顯得捉襟見肘。根據ClutchPoints資深記者席格爾（Brett Siegel）報導，主帥柯爾（Steve Kerr）即將與總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）及高層會面，這場會議極可能決定勇士未來5年的走向。目前西區群雄崛起，勇士若不做出轉型決斷，恐怕只能在平庸的泥淖中越陷越深。