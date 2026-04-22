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效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今（22）日在迎戰密爾瓦基釀酒人一役，展現出驚人的適應與調整能力。儘管李灝宇在首打席遭到對手徹底壓制，但隨後迅速修正策略，敲出擊球初速高達110.6英哩（約178公里）的暴力安打，直接將釀酒人先發投手打下場。這份「進化」也獲得底特律當地資深記者的高度評價。《底特律新聞》記者保羅（Tony Paul）特別撰文點出對李灝宇的喜愛。他觀察到，李灝宇在首打席面對釀酒人左投哈里森（Kyle Harrison）時，被連續三顆高角度速球嚇到，李灝宇雖然三次都揮棒，但完全沒辦法跟上。在第4局無人出局一、二壘有人的情況下，李灝宇面對哈里森首球的高速球再度揮空，但下一球他冷靜地選掉同樣位置的壞球。保羅分析：「正因為李灝宇沒被騙到，哈里森被迫改變策略，投出一顆較低位置的速球，這才剛好進入李灝宇的狙擊區。」李灝宇也沒放過哈里森的失投，瞄準這顆93.3英哩的低角度直球奮力一擊。根據Statcast數據紀錄，這球擊球初速高達110.6英哩（約178公里），強勁程度令人咋舌。雖然因為球速太快導致二壘跑者無法回本壘，僅形成滿壘，但卻直接逼使釀酒人教練團決定將哈里森換下場。保羅指出，雖然李灝宇只是遞補傷兵登上大聯盟、目前的樣本數還很少，但在大聯盟生存的核心就在於「調整的能力」，而李灝宇在比賽中的快速修正，證明他具備成為優秀大聯盟球員的潛力。除了暴力安打，李灝宇在7局下選球眼大開。面對資深中繼投手艾許比（Aaron Ashby），他在纏鬥7球後精準選掉外角壞球。即便釀酒人捕手動用ABS系統進行挑戰，最終仍維持原判，讓李灝宇獲得大聯盟生涯第1次四壞保送。總計李灝宇本戰3打數1安打，另有1次保送，吞下2K，連續兩場比賽敲安，賽後打擊率微幅提升至2成14。可惜老虎隊投手群此役大爆炸，遭釀酒人狂掃16支安打灌進12分，終場老虎以4：12不敵釀酒人。