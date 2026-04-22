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▲小勞勃道尼（如圖）向來是漫威英雄中的片酬一哥，據稱《復仇者聯盟：末日崛起》祭出1億美元請他回歸。（圖／美聯社／達志影像）

▲《捍衛戰士：獨行俠》創下湯姆克魯斯從影生涯最高票房紀錄，5月14日起將在台灣限量重映，慶祝首集推出40週年。（圖／摘自IMDb）

湯姆克魯斯即將再拍《捍衛戰士3》，死忠影迷已在熱切期待，更傳出他的身價將達到好萊塢頂級的1.35億美元（約合台幣42.5億），超越漫威「億哥」小勞勃道尼演出《復仇者聯盟：末日崛起》的1億美元（約合台幣31.5億），為了慶祝《捍衛戰士》上映40週年，台灣也將配合全球在5月14日起限量重映《捍衛戰士》與《捍衛戰士：獨行俠》。距今40年前，湯姆克魯斯以《捍衛戰士》在美國締造年度票房冠軍佳績，從人氣青春偶像直登影壇一線紅星，自此風靡全球觀眾直到現在，與首集相隔36年才推出的《捍衛戰士：獨行俠》更收穫上一集4倍多的票房，成為湯姆克魯斯從影以來最賣座的電影，據稱光是這部片，就讓他賺進1億美元，雖然第3集還未上映、賣座數字不確定更上層樓，但以好萊塢的合約談法，湯姆克魯斯的酬勞應是有增無減，歐美媒體已經推估可望達1.35億美元，領先漫威的大哥大小勞勃道尼。在新冠肺炎還未席捲全球前，漫威英雄片橫掃世界各地的電影市場，主要演員的片酬也都相當傲人，尤其以被視為大哥的小勞勃道尼最風光，他靠著《復仇者聯盟：終局之戰》據稱就拿了7500萬美元的酬勞，事隔多年、頂著奧斯卡得主的頭銜重回漫威演出《復仇者聯盟：末日崛起》，儘管角色有更換，他的片酬還是只漲不跌，達到1億美元，曾經讓讓人咋舌，沒想到湯姆克魯斯演《捍衛戰士3》就可望超越他。外界通常都以為湯姆克魯斯的片酬是好萊塢頂級，其實他的收入算法較為特別，他並不會喊出天價片酬，而是等電影上映後拿賣座收入（不扣成本）的數字按比例分紅，這樣計算下來往往比過去好萊塢業界標榜的「2500萬美元俱樂部」頂級巨星的身價還要高出一些，而且就算片子並沒有賺錢、例如他最近主演的兩集《不可能的任務》，都讓派拉蒙明顯賠了一筆，但他根據合約還是會大賺，他的累積身家也超出布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐一大截。當初讓湯姆克魯斯紅遍全球的《捍衛戰士》，續集讓他締造從影以來最佳賣座成績，對他的意義非凡，他宣告要再演第3集，亦深受粉絲期待。儘管第3集何時要登場，還沒有時間表，今年5月14日，台灣將配合全球各地再次重映《捍衛戰士》與《捍衛戰士：獨行俠》，而且首度推出時還沒有的IMAX、4DX版的《捍衛戰士》，這次要以更沉浸式、有如身歷其境的特殊版本和台灣觀眾見面，更加值得把握。