有飼養特殊寵物的民眾注意了！農業部日前修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」名單，新增禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科（眼鏡蛇科）等具高度危險性的動物，新制將自 2026 年 5 月 1 日起生效。若在公告前就已飼養這些動物的民眾，請務必記得要在 2027 年 4 月 30 日前至「禁養動物登記系統」辦理登記備查，經審核許可後才可以繼續飼養，以免面臨重罰並與愛寵被迫分離。
台灣寵物新制 5/1 上路！特寵飼主記得登記列管
農業部日前已正式修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」名單，針對具備高度危險性、攻擊性或劇毒的動物加強源頭管制。新制即將於 2026 年 5 月 1 日起正式生效。
台東縣動物防疫所表示，若民眾在公告生效前就已飼養前述禁養動物，從即日起至 2027 年 4 月 30 日前，至「禁養動物登記系統」辦理登記備查。經審核許可後始得繼續飼養；若未依規定登記，違者最高可開罰新台幣 25 萬元，並將依法沒入動物。
建立列管制度防棄養！違法新增飼養最高罰 25 萬
台東縣動物防疫所提醒，修法上路後將全面限制這些物種的繁殖與買賣。若民眾在公告前已飼養，務必於期限內辦理登記，以維護本土生態平衡與公共安全。這項政策的目的並非要強行拆散飼主與寵物，而是為了建立明確的列管制度；愛牠就該給牠合法身分，透過登記程序讓數量與動態資訊透明化，藉此遏止隨意棄養所造成的生態浩劫。
動物防疫所長陳佳欣補充說明，農業部此次公告修正名單，旨在預防具攻擊性或劇毒之動物對民眾生命安全及本土生態造成威脅。她強調，除特定學術或經濟用途外，自 5 月 1 日法規生效起，除非經主管機關特別許可，一般家庭屆時將不得新增飼養這些物種。違法者將面臨新台幣 5 萬元以上、25 萬元以下罰鍰，並直接沒入動物。
台灣寵物新制懶人包
5/1新增「禁養物種名單」
浣熊
河口鱷
蝮蛇科（如百步蛇、龜殼花等）
蝙蝠蛇科 / 眼鏡蛇科。
既有飼主的「合法化」配套
辦理期限：即日起至 2027 年（民國 116 年）4 月 30 日止。
辦理方式：請主動至農業部建置的「禁養動物登記系統」辦理登記備查。
後續規範：經主管機關審核許可後，飼主即可繼續飼養該寵物至其終老，但絕對禁止私下繁殖或進行買賣。
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農業部日前已正式修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」名單，針對具備高度危險性、攻擊性或劇毒的動物加強源頭管制。新制即將於 2026 年 5 月 1 日起正式生效。
台東縣動物防疫所表示，若民眾在公告生效前就已飼養前述禁養動物，從即日起至 2027 年 4 月 30 日前，至「禁養動物登記系統」辦理登記備查。經審核許可後始得繼續飼養；若未依規定登記，違者最高可開罰新台幣 25 萬元，並將依法沒入動物。
台東縣動物防疫所提醒，修法上路後將全面限制這些物種的繁殖與買賣。若民眾在公告前已飼養，務必於期限內辦理登記，以維護本土生態平衡與公共安全。這項政策的目的並非要強行拆散飼主與寵物，而是為了建立明確的列管制度；愛牠就該給牠合法身分，透過登記程序讓數量與動態資訊透明化，藉此遏止隨意棄養所造成的生態浩劫。
動物防疫所長陳佳欣補充說明，農業部此次公告修正名單，旨在預防具攻擊性或劇毒之動物對民眾生命安全及本土生態造成威脅。她強調，除特定學術或經濟用途外，自 5 月 1 日法規生效起，除非經主管機關特別許可，一般家庭屆時將不得新增飼養這些物種。違法者將面臨新台幣 5 萬元以上、25 萬元以下罰鍰，並直接沒入動物。
5/1新增「禁養物種名單」
浣熊
河口鱷
蝮蛇科（如百步蛇、龜殼花等）
蝙蝠蛇科 / 眼鏡蛇科。
既有飼主的「合法化」配套
辦理期限：即日起至 2027 年（民國 116 年）4 月 30 日止。
辦理方式：請主動至農業部建置的「禁養動物登記系統」辦理登記備查。
後續規範：經主管機關審核許可後，飼主即可繼續飼養該寵物至其終老，但絕對禁止私下繁殖或進行買賣。