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▲柯震東（如圖）表示，他和舒華私下沒有往來。目前他都以工作為主，沒事就會宅在家裡。（圖／記者朱永強攝影）

澄清和舒華緋聞！私下沒聯絡、對謠言感到奇怪

面對網軍！笑看言論自由、不覺委屈

▲柯震東（如圖）本身喜歡走路，他表示因媽媽是天主教徒，明年想帶媽媽去走知名的朝聖之路，但要先跟公司請假1個月。（圖／記者朱永強攝影）

柯震東感情現況 35歲並不急 目前全心投入工作

藝人柯震東今（20）日出席PALLADIUM品牌活動，針對先前外界傳出他和葉舒華交往，後續網路也掀起一波攻擊留言等緋聞風波，首度親自面對媒體回應。他表示，對於新聞發酵感到非常意外，並明確表示兩人私下「基本沒有聯絡」，同時對於網路留言攻擊也看很淡，「這本來就是一個言論自由的社會。」對於外傳柯震東和舒華交往，他無奈表示：「其實我跟大家一樣意外吧，當時新聞出來公司就已經回應過沒這回事。」他認為現在是資訊爆炸的時代，奇怪的謠言聽聽就好，若是一直回應反而沒完沒了。被問到私下是否會和舒華聯繫？他直言：「基本上是沒有。」對於莫名的揣測，他採取順其自然的態度：「來了就來了，走了就走了。」由於柯震東和舒華之戀，還連帶地牽扯出之前在網路上分享他們兩人聚會照的陶晶瑩，網友直指陶晶瑩不該貼出這些照片，讓人有所誤解。面對部分網友激進的言論攻擊，柯震東心態相當坦然，笑說並不會覺得委屈，「這是一個言論自由的時代，別人要怎麼想、要說什麼，我覺得都可以。」他強調一切以公司回應為主，自己則保持心平氣和。35歲的柯震東，感情生活依舊是外界關注焦點，他表示近期生活單純：「完全都在工作，而且我很少出門，都在家裡看劇本。」他說，最近忙於提供靈感給編劇，並未特別發展新對象。至於未來若有戀情是否公開？他則隨性表示：「就讓它自然發生。」出席品牌活動，柯震東透露自己非常喜歡散步，他表示在走路的過程可以欣賞平時忽略的風景，並透露明年若有空，計畫向公司請假1個月，帶媽媽去走朝聖之路。至於好友王大陸近期涉及的司法爭議，他則低調回應：「尊重司法。」