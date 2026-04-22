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晶圓代工龍頭台積電每年4月都有例行性年度調薪，據了解，今年度平均調薪幅度約落在3%至5%之間。根據台積電內部員工透露，每年的調薪幅度主要依據員工個人的年度績效考績、年資與職等來進行差異化調整。以一般31至32職等的工程師為例，若能拿下「S」級達標的考績，調薪幅度約可達到5%；若表現優異獲得「S+」級，調幅更有機會上看7%。而對於33至34職等以上的資深工程師，只要表現亮眼拿下「S+」或更高等級的考績，調薪幅度更可一舉衝上7%至9%的驚人水準。對此，台積電官方回應表示，公司將持續打造具備市場絕對競爭力的薪資結構，核心宗旨在於與全體同仁共享公司卓越的營運成果。除了本薪調升，根據公開資訊觀測站的最新資料統計，受惠於2025年獲利強勢創下歷史新高，台積電2025年的員工業績獎金與分紅總額約2061.45億元。台灣廠區每位員工光是業績獎金與分紅平均就能抱走逾264.28萬元，創下歷史新高紀錄。2025年台積電員工的每人平均薪資達409.3萬元，較前一年度大幅成長22.95%。