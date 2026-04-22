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▲王大陸（如圖）因閃兵案被判刑6個月。（圖／記者葉政勳攝）

藝人柯震東今（22）日出席品牌活動，現場媒體詢問其多年好友王大陸因閃兵案，遭法院判刑6個月一事。對此，柯震東顯得相當驚訝，坦言自己近期全心投入工作與生活，對該判決結果完全不知情，僅低調回應：「尊重司法。」王大陸和柯震東從國小就認識，曾合作過電影《打噴嚏》，兩人很有交情。據了解，王大陸此次判刑主因在於他曾支付360萬元找上閃兵集團試圖規避兵役，未料收款的主嫌「黑哥」陳志明突然失聯。王大陸為了追回款項，除在微信群組委託朋友找人外，更透過友人牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，私下查詢陳志明是否在監，因而涉入非法蒐集個人資料等罪嫌。在法庭審理期間，王大陸以證人身分接受詰問時，對於筆錄流程及個資取得方式多以「忘記了」或「不清楚流程」回應。檢察官追問其為何得知陳志明「三代都一堆前科」時，王大陸也表示不記得。儘管律師辯稱其在群組中僅稱呼對方為「小黑」，並未對陳志明產生實質損害，但法官仍依法做出判決。除了好友的官司，外界也關注柯震東先前與 韓國女團(G)I-DLE 成員葉舒華傳出戀情的事，對此，柯震東首度澄清，表示兩人私下「基本上沒有聯絡」，對於新聞發酵感到意外。面對部分網友的言論攻擊，他坦然表示：「不會覺得委屈，這是一個大眾言論自由的時代，公事就以公司回應為主，別人要怎麼想都可以。」柯震東表示，現在生活大多待在家裡看劇本，或提供靈感給編劇。他更分享自己獨特的舒壓方式是「走路」，目前正與公司討論，希望明年能排開一個月檔期，帶媽媽到歐洲參與30天的「朝聖之路」。