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▲台北曲藝團年度品牌節目《臺北相聲大會》，不畏藝文寒冬，5月16日於台中國家歌劇院中劇院登場，(圖／主辦單位提供）

▲本次演出內容兼具戲劇性與時代感，圖為帶有親情張力的「主持秀」，由劉劉爾金擔綱演出。（圖／主辦單位提供）

全球局勢的不確定與通膨壓力升溫，明顯衝擊藝文產業。台北曲藝團年度品牌節目《臺北相聲大會》，不畏藝文寒冬，5月16日於台中國家歌劇院中劇院登場，持續以說唱藝術為載體，在現實與幽默之間鋪陳出一條通往共感的路徑。台北曲藝團團長葉怡均觀察，近年說唱藝術呈現多元並進的發展樣貌，從傳統相聲到漫才、評書、脫口秀與喜劇小品，各自開展語言與節奏的疆界，形成一種近似「百家爭鳴」的藝文景觀。然而，在市場競逐與外在環境交織壓力下，觀眾進場意願受到考驗，使得表演藝術工作者在創作與現實之間反覆辯證。製作人洪慶坤表示，《臺北相聲大會》邁入第九年，始終嘗試讓舞台與時代對話，透過跨界與跨文化的交會，形塑一種流動而開放的表演語境。過往曾邀集多國藝術家同台交流，今年則延續跨域精神，邀請劉爾金、朱德剛、方宥心等橫跨影視與曲藝領域的表演者參與，並引入AI元素，讓科技與傳統在舞台上產生碰撞與對話。本次演出內容兼具戲劇性與時代感，從帶有親情張力的「主持秀」，到映照AI時代荒謬感的「神咒大師404」，以及融合聲腔與節奏的群口雙簧「龍鳳特誤TWO」，再到以音樂與日常摩擦構築的喜劇片段「我的室友怎麼還沒死」，皆試圖以不同形式回應當代生活的切面。此外，亦將重現經典相聲作品「勞動號子」，在笑聲之中召喚某種熟悉而遙遠的集體記憶。在市場條件趨緊的情境下，主辦單位仍維持親民票價，並響應文化部青年席次政策，推出限量優惠票種，期盼讓更多年輕觀眾走進劇場，與表演藝術建立更直接的連結。或許，在不確定的時代裡，藝術無法立即改變現實，卻能為人們保留一處暫時安放情緒的空間。《臺北相聲大會》此次於台中的登場，不只是一次巡演，更像是一場關於語言、時代與人心的溫柔對話。