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北捷隨機攻擊29通進線詢問 疾管署：9人預防性投藥檢驗均陰性

台北車站、中山商圈去年12月發生隨機殺人案造成嚴重傷亡。當時也有一位受傷民眾為愛滋感染者，衛福部也召開記者會成立暴露諮詢、公費投藥專案，協助受影響民眾。而日本記者木下黃太也正好在捷運中山站現場，更立刻上前幫忙按壓止血。事發後近4個月，木下黃太在社群分享，經過台灣疾管署署長羅一鈞建議，3個月後接受血液檢查，相關檢驗結果全都是「陰性」。去年12月19日晚間，台北捷運發生隨機殺人案，震撼社會。日本記者木下黃太當時正好在中山商圈，遇到事件發生便立即衝上前協助傷者止血。不過，後續衛福部掌握，中一名遭襲擊受傷民眾為「已通報並服藥穩定控制HIV感染者」，也成立暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。當時疾病管制署署長羅一鈞說明，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。事隔近4個月，木下黃太昨（21）日也在社群平台Threads上發文，「由於參與了12月19日台北恐怖攻擊事件的救援行動，羅一鈞先生建議我，為謹慎起見，應在3個月後接受血液檢查。HIV（這項原本就沒有感染風險）、B型肝炎及C型肝炎的檢驗結果已經出爐。全部都是陰性。特此向所有關心我的各位報告。」羅一鈞今（22）日受訪時表示，召開完記者會後，因為看到木下先生有在媒體上表達擔憂，擔心有愛滋感染暴露風險，因此有與他說明、討論。木下先生後續決定接受日本醫師評估再進行相關檢驗，期間也一直保持聯繫，昨日木下先生已經同步告知滿3個月檢驗陰性的結果。疾管署發言人曾淑慧說明，去年12月19日北市隨機襲擊事件案，共計9人申請公費PEP（暴露後預防性投藥專案），其中1人為醫護人員，餘8人為一般民眾，均經醫師評估給予暴露後預防性投藥，目前追蹤HIV檢驗結果均為陰性。曾淑慧說，疾管署1922防疫專線共計接獲29通民眾進線諮詢，其中22通有後送本署區管中心進一步說明回復、16案有提供專責醫師聯繫電話。