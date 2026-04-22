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台中火車站今日上午11時許發生一起驚險插曲！一名婦人在第一月台候車時，疑似因百元鈔票掉落軌道，竟不顧安全直接跳下月台撿拾，所幸目擊民眾及時將其拉起，才避開了三分鐘後即將進站的列車，而這驚險的一幕也被網友拍下並引起熱議。對此，警方表示雖未接獲報案，但將調閱監視器追查該名婦人身分並通知到案，由於其行為已違反《鐵路法》，恐面臨1萬元以上、5萬元以下的罰鍰。事發在今日上午11時許，一名年婦人在台中火車站第一月台候車時，疑似因百元鈔票不慎掉落軌道，婦人先是焦急地觀察軌道狀況，並確認列車尚未進站後便一躍而下，所幸現場民眾及時發現並將其拉回月台，才未釀成悲劇。目擊網友事後將畫面發上網，心有餘悸地表示，當時距離火車進站僅剩約3分鐘，直呼「阿嬤！不要為了幾霸摳（一百元）跳下去！」。對此，警方局表示，雖然事發當下並未接獲台鐵公司或民眾報案，但得知消息後已立即介入調查。警方強調，婦人跳入軌道的行為已嚴重威脅行車安全，後續將透過監視錄影器畫面追查其身分，並通知其到案說明，將依《鐵路法》第57條第2項規定，函請交通部進行裁處1萬元以上、5萬元以下的罰鍰。