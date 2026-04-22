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中國阻饒總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼，而日前中國才宣布惠台大禮包，如今卻施壓賴清德專機航班上3島國，對此日本政治學者小笠原欣幸以寓言故事「北風與太陽」為例，認為習近平時代中國的對台政策，特徵就在於「北風」與「太陽」同時並進。如此一來，訊號將會顯得混亂，使得兩邊的效果都難以彰顯，但即便如此，習近平領導階層仍然持續這麼做。對於中國阻饒總統賴清德出訪，小笠原欣幸表示，中國對台灣總統出訪的施壓由來已久，台灣方面每次都需要費盡心思應對，例如直到最後關頭才公布出訪行程。不過相關國家拒絕開放領空尚屬首次，顯示中國強化了威嚇力道，也就是說，「北風」吹得更強勁了。小笠原欣幸說，另一方面，習近平日前才以中國共產黨總書記的身分，在北京接見台灣最大在野黨國民黨主席鄭麗文，雙方進行了氣氛融洽的會談。緊接著又公布了對台的經濟優惠措施。這些都屬於「太陽」政策。小笠原欣幸提到，習近平時代中國的對台政策，特徵就在於「北風」與「太陽」同時並進。如此一來，訊號將會顯得混亂，使得兩邊的效果都難以彰顯，但即便如此，習近平領導階層仍然持續這麼做。