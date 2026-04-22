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在硬體產業升級與軟實力同步崛起的帶動下，泰國近年持續吸引外資企業加碼投資，逐步躍升為東南亞投資焦點，2025年外資投資金額年增達42％，並已連續五年維持成長動能，展現強勁發展態勢。全球最大半導體先進設備製造商艾司摩爾（ASML），於今年拜會泰國投資促進委員會（BOI），雙方就建立「泰國製造」晶片設備供應鏈的合作方向進行交流，儘管ASML目前已有部分在地供應商，仍規劃進一步擴大泰國供應鏈布局，並與政府攜手推動國家半導體戰略，穩步朝晶片「泰國製造」目標邁進。另外科技巨擘微軟（Microsoft）同樣宣布，未來兩年內將投資泰國10億美元（約新台幣320億元），用於發展雲端與人工智慧基礎設施，同時深化與民間企業合作並積極培育在地人才。在軟實力方面，泰國同樣表現亮眼，影視產業的蓬勃發展，眾多好萊塢電影、HBO影集、以及人氣韓劇紛紛選擇泰國作為拍攝場景，根據泰國旅遊局統計2016到2024年間，外商在泰國影視投資金額成長近三倍，為進一步吸引國際劇組，泰國政府祭出高達20％的退稅優惠。數據顯示，美國在泰國拍攝34部影片，投資金額超過31.84億泰銖居冠，其次為香港，投資金額逾7.07億泰銖，顯示泰國已成為亞洲重要的影視製作基地。除影視產業，泰國另一項觀光娛樂軟實力同樣積極布局，政府已證實正在評估東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor, EEC）引進迪士尼樂園（Disneyland）投資案，目標打造東南亞首座迪士尼樂園，並帶動三大機場的高鐵建設及周邊開發。隨著外資投資帶動產業升級，APEX艾沛思環球物業顧問調閱統計資料指出，2025年獲批准的外國直接投資（FDI）計劃金額達3,240億泰銖，年增幅達42%，並連續五年維持成長動能。從投資金額來看，新加坡以超過1,030億泰銖居首，其次依序為日本（超過850億泰銖）、中國（超過350億泰銖），若以投資人數觀察，則由日本投資者達186人居冠，其次為新加坡167人、以及中國152人。APEX艾沛思環球物業顧問執行董事葉俊宏指出，隨著國際資金與產業持續流入，泰國已逐步從傳統製造基地轉型為結合高科技、服務業與觀光產業的多元經濟體，對國際投資人而言，無論是製造業、科技產業，或新興服務領域，泰國皆具備完整供應鏈基礎與市場成長潛力，正是布局東南亞市場的重要切入點。