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▲豐原太平洋百貨母親節卡友禮，一波又一波，累計滿3,000元就送，圖為5月初起贈送的卡友禮「漸層質感直傘」。（圖／業者提供）

▲豐原太平洋百貨母親節檔期主打暖心多重回饋，4/23日起首四日，祭出超夯必搶加碼禮四重送。（圖／業者提供）

母親節將至，台中市豐原太平洋百貨23日起至5月11日，推出母親節檔期消費滿3500送700元活動。同時，集雅社家電也推滿萬送仟活動，再加上國泰世華信用卡三重送，回饋率高達30%，寵愛媽媽，也帶動買氣。業者表示，母親節檔期主打暖心多重回饋，4/23(四)-5/11(一)期間，卡友當日單筆滿3,500送300元，使用台灣PAY掃碼支付成功再加送400元，總回饋高達700元，回饋力道等於再打8折，讓消費更有感!其次，4/23日起首四日，祭出超夯必搶加碼禮，累計滿2萬送法國阿基姆多功能食物料理機(價值3,280元)、累計滿3萬5送法國阿基姆鈦鋼快煮壺(價值4,980元)。還有卡友禮一波又一波，累計滿3,000元，4/23(四)-4/26(日)送「故宮花卉設計陶瓷隨行杯」、5/1(五)-5/4(一)送Goodies&co全台首創咖啡渣製成的地板環保清潔劑、5/8(五)-5/10(日)送「漸層質感直傘」，一定要把握時機提早入手帶回家！同時，消費刷國泰世華信用卡還可享百貨獨家三重回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈3佰，選擇樂饗購Level 2權益還享3%回饋，讓優惠放大再放大！愛媽媽幸福加倍，超值品牌優惠報您知：集雅社4/23(四)-5/7(四)推出限時滿萬送仟活動，鎖定換季需求，無論是為媽媽準備心意好禮，抑或是日常生活添購實用單品，豐原太平洋百貨購物效益再升級，讓顧客在豐富選擇中，享受兼具價格優勢與購物樂趣的體驗。豐原太平洋百貨另規劃一系列活動，為暖心5月揭開序幕：5/4（一）-5/10（日）於臉書粉專設有「母親節：這些都是她！」社群企劃，邀請大家使用「不寫出媽媽兩個字，但能描寫出媽媽的文字」，至臉書粉專指定貼文按讚、留言、分享此篇貼文，就有機會抽中【DIAMOND CHEF】大容量保溫杯1100ml三名。5/9(六)更舉辦公益團體愛幼慈善會第二十八屆辛勞媽媽慈暉獎，透過表揚媽媽大會，對所有無怨無悔長期照顧弱勢家庭的媽媽表達敬意。5/10(日)母親節當天開店時，百貨將準備康乃馨，以行動對來店的貴賓傳遞感謝與祝福。今年母親節，不只是選購禮物，更是表達心意時刻。業界觀察，母親節為上半年重要消費檔期之一，百貨業者多透過促銷與活動並行方式，強化來客動能與消費意願。在整體消費趨勢方面，除價格優惠外，節慶體驗與情感連結亦成為吸引消費者的重要因素。