今彩539第115000099期今（22）日晚間開獎，今彩539每週一至週六20點30分直播進行開獎，頭獎獎金最高800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法。《NOWNEWS今日新聞》將即時更新4月22日（週三）台灣彩券開出的今彩539號碼以及3星彩、4星彩最新獎號，讓彩迷快速查詢，快來看看財神會不會給你驚喜吧！
🟡4月22日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539玩法懶人包！投注規則、中獎方式、獎金
今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。
今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。
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