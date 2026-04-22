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手上只有40塊，今天晚餐能不能解決？這個看似平凡的問題，其實藏著泰國基層生活最真實的難題。臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」近日發文，從泰國政府看重的「菜籃車（รถพุ่มพวง）」流通模式切入，點出一個殘酷卻少有人談的經濟現象，那就是越窮的人，反而常常活在更高的單位價格裡。粉專指出，近期泰國政府似乎把菜籃車視為一種可以同時幫助農民、也能讓民眾減輕生活壓力的流通方式。這個方向看起來很接地氣，也容易讓人覺得政府終於看見基層的日常。不過在泰國，菜籃車本來就不是新鮮事，它早已是許多低收入家庭、都市邊緣人口、沒時間跑市場的人日常買菜買肉買調味料的重要來源，手上有個二十塊、三十塊，就能先把一餐打理掉。問題在於，方便不等於便宜。粉專以個體經濟學中的「捆綁定價」概念切入分析。所謂捆綁定價，不一定是企業把兩種商品硬綁在一起賣，也可以是把原本要由消費者自己挑、自己秤、自己算的商品，先由賣家組裝成固定小包，再用容易下手的價格賣出去。菜籃車就是典型案例——菜先分好、袋子先綁好，價格直接寫上5塊、10塊、20塊。消費者買的不只是菜本身，而是一種已經被簡化過的交易：不用挑、不用秤、不用算太久，也不用怕超出手上那點現金。這正是菜籃車厲害的地方。它並沒有讓單位價格變低，而是把商品重新包裝成更容易成交的消費單位。對賣家來說，交易快、盤點簡單、顧客也不會翻來翻去把菜弄傷；對顧客來說，低總價、好下手，今天這餐先過了再說。但殘酷的現實是——越窮的人，常常反而活在更高的單位價格裡。粉專進一步解釋，這並不是因為基層消費者不會算，而是他們的限制不同。中產階級去Makro或大賣場買菜，在意的是每公斤多少錢、一次多買能不能更划算；但基層消費者關心的根本不是這個，他們想的是：手上40塊今天晚餐能不能解決？下班很累能不能買了就走？家裡有沒有空間放？有沒有時間處理？他們追求的不是最低單位價格，而是最低的當下支出門檻。換句話說，窮人不是買不起便宜貨，而是買不起「一次買很多才會便宜」的那種便宜。一袋10塊、20塊看起來很親民，但若把單價換算回去，可能比市場攤位還高，只是因為它夠小、夠快、夠直接，所以仍然成立。菜籃車賣的從來不只是食材，而是便利性、小額可支付性，還有一種「我現在買得起」的確定感。回頭檢視這番政策想像，就會浮現一個關鍵問題：或許政府官員看到的也許是流通效率，但真正要問的是，這種效率到底有沒有真的降低生活成本？粉專直言，如果沒有處理源頭價格、柴油成本、運輸成本，以及基層消費者為什麼只能依賴這種小包裝、高單位價格的消費模式，那麼再怎麼支持菜籃車，也只是讓原本就存在的高成本生存方式變得更有效率而已。粉專一句話總結：政府可能以為自己在幫窮人省錢，但實際上，比較像是在幫窮人更順利地接受「買比較貴」這件事。文章最後強調，這不是說菜籃車不好，它對很多社區很重要，也確實是民間智慧。問題在於，當政府把它升級成政策工具，就不能只看到它的方便與溫度，還要看到它背後的價格結構。ศุภจี看到的是流通效率，但捆綁定價真正提醒我們的是：誰在為這種效率支付更高的單位成本。而答案，往往還是最窮的人。