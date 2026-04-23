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▲《穿著PRADA的惡魔2》米蘭達（如圖）的原型多年來一直被認為是安娜溫圖。（圖／二十世紀影業YouTube）

經典電影《穿著Prada的惡魔》續集即將上映，電影中讓人氣得牙癢癢時尚總編「米蘭達」，多年來一直被認為角色原型是《Vogue》總編輯安娜溫圖，不過近日飾演該角色的演員梅莉史翠普在訪問中親自打消迷思，透露取材其實是取自於兩位好萊塢導演麥克尼可斯與克林伊斯威特。為了宣傳電影，梅莉史翠普近日和安娜溫圖一起上節目接受訪問，因為安娜溫圖長年以來被認為就是《穿著Prada的惡魔》電影中角色原型米蘭達，梅莉史翠普爆料，20多年前拍電影時，因為安娜溫圖在時尚圈名聲響亮，導致業界沒有品牌敢借衣服給劇組，就怕得罪安娜本人。《穿著Prada的惡魔》上映以來，「米蘭達」一角因強勢作風與時尚權威形象，被認為是影射安娜溫圖，不過在訪問中，梅莉史翠普親自為觀眾解答，強調角色並非以她為藍本，表示米蘭達的靈感是來自兩位電影圈重量級人物：麥克尼可斯、克林伊斯威特。梅莉史翠普表示：「如果這兩人有個孩子，那就是米蘭達。」她形容尼可斯在片場帶有狡黠幽默，即使語氣犀利仍充滿魅力；而伊斯威特則以低調權威著稱，說話輕聲卻讓所有人不得不專注傾聽，這些特質共同塑造了米蘭達的獨特氣場，也在電影播出的多年後還給了安娜溫圖清白。《穿著Prada的惡魔2》即將在4月29日全台上映，續集中探討媒體與出版業飽受衝擊的現況，日前在紐約首映後獲得大好評，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗的演出依舊光彩奪目，被看好將再造流行，更有評論大讚：「超過觀眾20年的期待！」