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藝人王大陸與女友闕沐軒被控涉犯《個人資料保護法》，今（22）日經新北地院一審宣判，兩人各被判處6個月徒刑，均得易科罰金。對此，王大陸晚間透過律師事務所發表聲明186字聲明，強調判決與事實不符，並表明將提起上訴。檢方指出，本案分為兩項犯罪事實，其一為2025年2月，王大陸透過游翔閔牽線，請時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，以警用系統查詢「閃兵集團」首腦陳志明行蹤；其二為2024年11、12月間，透過游男向幫派人士購買潘姓男子及其家人個資，以追討闕沐軒遭詐的400多萬元。法院審理認定，針對陳志明個資部分，僅侵害個人資訊隱私權，未達刑事處罰要件，因此判決無罪；但在潘姓男子部分，認定王大陸與闕沐軒等人透過通訊群組分工蒐集個資，形成共謀關係，因此各判6月徒刑，得易科罰金。王大陸晚間委由律師事務所代為發表聲明，回應新北院一審判決結果，全文如下：一、關於陳志明個人資料部分，法院已認定王大陸先生並未違反個資法，並為無罪判決，證明王大陸先生並無不法利用他人個人資料之行為。二、另就涉及潘姓男子個人資料部分，判決內容與事實不符，法院顯然未釐清事實真相，其認事用法顯違反經驗法則及論理法則，本所對此甚感遺憾。三、本所將代理王大陸先生提出上訴，堅決依法維護其自身權益與名譽。四、期盼大眾於案件尚未確定前，能持續以理性客觀之態度看待本案，以維護司法公正與當事人基本權益，感謝社會各界對本案之關注。