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▲周墨腦中風後行動不便，現在還在復健中。（圖／翻攝自微博）

中國27歲男星周墨曾參加《青春有你3》，闖出知名度後他跨足戲劇演出，正值演藝事業起步階段，卻在今年2月突發病倒，近日他透露自己因為長期熬夜，罹患了腦梗塞，正在服藥控制並復健中，過程相當辛苦也讓185公分身高的他，一度瘦到剩40公斤，直言自己的人生彷彿被按下暫停鍵。周墨在社群影片中坦言，最初只是與朋友見面時出現頭暈症狀，原本不以為意覺得只是小感冒，直到去醫院檢查後才知道「右側小腦半球腦梗死」，並伴隨「腦幹左側腔隙性腦梗死可能」，屬於相當危險的中風類型，這樣的診斷對一名27歲的年輕人而言無疑是重大打擊，他形容當下「完全不敢相信」，甚至一度陷入低潮與恐懼之中。病發後的身體狀況更是令人心疼，周墨透露，目前臉部仍有明顯麻木感，說話變得吃力且不清晰，平衡能力也大幅下降，無法正常行走，日常生活需依賴輪椅輔，他的體重更從原本的健康狀態暴跌至約40公斤，身高185公分的他瘦到宛如紙片人，讓不少粉絲震驚不已。談及罹病原因，周墨沒有迴避，直言與自己長期不良生活習慣密切相關，他表示，過去為了工作與娛樂經常熬夜，作息極度不規律，加上壓力累積與忽視身體警訊，最終釀成嚴重後果。他也藉此呼籲粉絲與大眾，「不要覺得年輕就沒事」，提醒大家減少熬夜、避免過度飲酒與抽菸，一旦身體出現異常，一定要及時就醫，切勿硬撐。目前周墨正採取保守治療，搭配藥物控制與積極復健，他坦言，要完全恢復到過去狀態相當困難，但他仍選擇正面面對，每天努力練習身體控制能力，希望至少能恢復基本生活自理，他表示，這段經歷讓自己重新思考人生，學會放慢腳步與珍惜健康，「以前總覺得時間很多，現在才知道每一天都很重要。」