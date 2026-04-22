我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國佛教界再爆驚天醜聞，佛統府百年古剎瓦萊京寺（Wat Rai Khing）前住持涉嫌挪用佛寺資金逾20億泰銖，部分款項被拿去砸在網路賭博百家樂，其餘則用來置產、購買豪車珠寶、過著與僧人身分完全背道而馳的奢華生活。泰國法院4月21日正式出手，重判這名原本在佛教界地位崇高的前住持50年監禁，達到泰國法律的合併刑期上限。根據泰國《民族報》（The Nation）報導，本案被告原名延印功考（Yaem Inkrungkao），法名為帕·達瑪瓦吉拉努瓦（Phra Dhammavajiranuvat），年約70歲，被控的罪名直接戳穿袈裟——非法挪用佛寺資金，資金流向涉及網路賭博及親信私人帳戶。泰國中央刑事反腐和瀆職法庭4月21日作出一審判決，除了這名前住持，另有4名共犯一併受審。法院裁定，帕·達瑪瓦吉拉努瓦被認定19項罪名成立，其中包括瀆職以及為個人利益侵占國家資產等重罪。依泰國法律規定，合併監禁刑期以50年為上限，這名前住持正好踩到這道天花板，另須償還2800萬泰銖。對一名原本應該是信眾心靈依託的高僧而言，這紙判決無疑是一場信仰與體面同時崩塌的雪崩。至於4名共犯中，阿蘭亞婉（Aranyawan，又名Sika Kaen）被確認是一名網路賭博經紀人，扮演金流中繼站的關鍵角色；另外兩名前僧侶瑪哈（Maha Ekaphot）與查猜（Chatchai）因協助資金轉移，3人各被判處8年有期徒刑。唯一獲得無罪判決的是帕查拉蓬（Patcharaphorn，又名Mor Toey），她過去曾參與寺內租賃業務和咖啡店的管理，法院認定其涉案情節未達定罪門檻。除了帕查拉蓬之外，其餘被告均已對判決提出上訴，案件後續戰火仍未熄滅。這起震撼泰國社會的案件，最早是在2025年中旬被掀開蓋子。當時，部分民眾投訴瓦萊京寺財務出現異常，引起當局警覺，泰國中央調查局人員甚至喬裝成僧侶，暗中潛入寺內蒐證，才讓整張金流網絡逐漸浮出水面。調查結果指出，帕·達瑪瓦吉拉努瓦自2021年至2024年間大肆挪用佛寺與基金會資金供個人使用，其中至少有3億泰銖被確認遭到濫用。更驚人的是金流的流向。財務紀錄顯示，大筆資金被轉進與帕·達瑪瓦吉拉努瓦關係密切人員的帳戶，其中相當一部分直接流入網路賭博，以百家樂為大宗，剩餘則被拿去支撐這名前住持奢靡的日常生活，從豪華不動產到昂貴珠寶樣樣不缺，與一般民眾心中「清苦修行」的僧侶形象形成極端反差。泰國反洗錢辦公室迄今已查封與本案相關的數百件資產，總價值超過4億泰銖，清單包含土地、豪車與珠寶等高價物品。這起案件不只讓瓦萊京寺這座百年古剎顏面盡失，也再度掀起泰國社會對佛寺財務透明度、僧侶體系監管機制的深度檢討，畢竟在泰國，這已經不是第一起高階僧侶陷入金錢與慾望泥淖的案例，卻可能是近年刑度最重、金額最龐大、社會震撼最強的一起。