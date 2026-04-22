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▲ 22日下午，南科園區、群創光電廠區發生轎車衝撞事故，導致4人受傷，其中一名女員工受困車底，消防破壞救援脫困。（圖／民眾提供）

台南南科園區今（22）日傍晚發生一起驚險車禍。群創光電廠區內部道路於下班尖峰時段，一輛轎車不明原因衝撞3輛機車，造成3女1男共4人受傷，其中一名女員工一度受困車底，所幸經消防人員搶救後順利脫困，送醫時皆意識清楚。消防局於下午5時20分接獲報案，立即調派南科、大灣、安和、新化中隊及永康分隊前往救援。不過警消初抵時一度撲空，未能找到事故地點，經進一步確認後，才發現事故發生在廠區內部的管制道路，屬較為罕見的情形。由於事故發生在封閉的廠區道路，加上下班時段車流量大，現場一度出現交通壅塞，警方隨即到場進行交通疏導。初步調查，52歲女性駕駛當時進入廠區洽公，行經內部道路時與多輛機車發生碰撞。傷者包含2名46歲女性、1名46歲男性廠內員工，以及肇事駕駛在內，共4人受傷，分別送往永康奇美醫院及安南醫院治療。其中一名46歲女員工傷勢較重，在事故中被捲入車底受困，消防人員到場後隨即進行破壞救援，並於晚間5時38分成功將人救出。所幸該名女子意識清楚，後續仍需住院觀察。至於詳細肇事原因與責任歸屬，仍待進一步釐清。