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紐約洋基隊在完成對堪薩斯皇家的三連戰橫掃後，目前以13勝9敗的戰績領跑美聯東區。雖然開局表現不俗，但媒體與專家普遍認為，洋基若想終結自2009年以來的冠軍荒，仍需在交易大限前補進一名具備長打火力的球星。根據《運動畫刊》（Sports Illustrated）最新分析，華盛頓國民隊的23歲全明星強棒伍德（James Wood）已被列為洋基隊的最佳補強目標。儘管「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在近期比賽中繳出單場3分打點的優異表現，但洋基打線在長打穩定度上仍有提升空間。撰稿人麥卡沃伊（Patrick McAvoy）指出，如果國民隊本季戰績持續沉淪，為了加速重建進程，將伍德送上交易桌可能是最佳選擇。麥卡沃伊點名洋基、太空人與教士隊是伍德最可能的落腳處。對於洋基而言，23歲的伍德不僅能填補中心打線的長打空缺，其極高的天賦與控管年限，更有潛力成為洋基未來10年的核心支柱。伍德在2025年賽季展現了驚人的統治力，全季出賽157場，轟出31發全壘打、貢獻94分打點，並入選全明星賽。進入2026年球季後，他的手感依舊火燙，目前出賽22場已擊出8發全壘打與19分打點，打擊率為2成42。伍德具備頂尖的怪力與出色的守備範圍，對於任何想在季後賽走得更遠的球隊來說，他都是難得一見的即戰力物資。由於伍德非常年輕且極具潛力，不僅是洋基這類競爭季後賽的強隊感興趣，即便是非季後賽球隊也會想將其納入陣中。因此，一旦國民隊正式開啟伍德的交易談判，市場競爭勢必極其激烈。洋基隊是否能拿出足夠優渥的新秀包裹打動國民隊，將是這筆交易能否成行的關鍵。隨著交易大限逐步逼近，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的一舉一動都將受到紐約球迷的高度關注。