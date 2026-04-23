氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（23）日清晨開始，受鋒前雲系移入影響，中部以北已出現局部降雨現象，明後天（24日、25日）受鋒面影響最明顯，全台降雨機率高並伴隨劇烈天氣，氣溫同步下滑。隨後26日至27日天氣恢復晴朗炎熱，下周中期水氣增加，午後降雨機率提升，至月底仍會有鋒面影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
白天高溫飆36度！午後鋒面逼近　中部以北嚴防大雷雨

吳德榮指出，昨（22）日各地白天高溫普遍落在32至35度之間。今日清晨中部以北受鋒前雲系影響，伴隨降水回波帶來局部短暫降雨，馬祖地區則出現濃霧情形。截至清晨5時02分，各地平地最低溫約落在18至21度之間。白天氣溫分布方面，北部約18至30度，中部20至33度，南部20至35度，東部18至36度。

依最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日上午鋒前雲系持續影響，中部以北仍有零星降雨機會，各地維持偏暖熱；午後隨著鋒面逐漸接近，中部以北轉為局部陣雨或雷雨機率提高，氣溫也將逐步下降。此外，台東地區受過山沉降作用影響，氣溫偏高且環境乾燥，需特別留意。

▲鋒面逐步接近，台灣天氣轉趨不穩，24日、25日受鋒面影響最明顯，全台降雨機率高並伴隨劇烈天氣，氣溫同步下滑。（圖／中央氣象署）
▲鋒面逐步接近，台灣天氣轉趨不穩，24日、25日受鋒面影響最明顯，全台降雨機率高並伴隨劇烈天氣，氣溫同步下滑。（圖／中央氣象署）
明日雨區往南擴！全台炸雨勢　北台灣降溫有感

吳德榮表示，明（24）日鋒面南下，各地將由北往南轉為局部陣雨或雷雨；周六（25日）仍在鋒面影響範圍內，全台皆有降雨機會，期間需防範雷擊、強風與短時強降雨等劇烈天氣現象。明日與周六氣溫明顯下降，尤其北台灣體感偏涼。

周日與下周一（26、27日）鋒面遠離，氣溫回升，天氣轉為晴朗炎熱。下周二、三（28、29日）南方水氣逐漸增加，大氣環境趨於不穩，各地多為多雲時晴，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨。至於下周四至周六（30日至5月2日），再有鋒面接近或快速通過，但目前各國模式預測仍有差異，變動性高，仍需持續觀察。

▲24日至25日鋒面南下並持續影響，全台有局部陣雨或雷雨，須防範雷擊與強降雨等劇烈天氣，北台灣氣溫明顯轉涼。（圖／中央氣象署）
▲24日至25日鋒面南下並持續影響，全台有局部陣雨或雷雨，須防範雷擊與強降雨等劇烈天氣，北台灣氣溫明顯轉涼。（圖／中央氣象署）
相關新聞

4/23天氣預報》要變天了！午後鋒面雨掃全台　「下最大」時間出爐

明天天氣要變了！「豪雨、大雷雨」轟炸台中以北　周五雨區再擴大

天氣／雨勢不輸颱風！氣象署：明鋒面連下3天　台中以北恐有豪雨

4/22~4/27天氣》全台變天！雷雨強風「由北往南掃」　周日才放晴

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...