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祈錦鈅揭閃婚內幕 從小缺愛盼能有個家

▲祈錦鈅（如圖）起初與前夫從沒吵過架，當下覺得非常幸福甜蜜，後來才知道原來是對方根本沒在聽她說話。（圖／11點熱吵店YT）

祈錦鈅交往半年閃婚 鬆口離婚內幕

藝人祈錦鈅2023年突然宣布與圈外男友閃婚，同年底生下一女，不過這段婚姻維持不到2年，她便證實離婚消息。當時祈錦鈅不願多說婚變原因，近日她登上節目《11點熱吵店》吐露離婚內幕，坦言自己曾對婚姻充滿幻想，怎料婚後前夫卻變得很難懂；祈錦鈅坦言每次奪門而出，對方都不曾把她追回來，委屈說：「我想要證明我是有被愛的。」說著一度哽咽落淚，更不禁感嘆婚後不一樣了。祈錦鈅表示，自己從小很缺愛，因此對婚姻充滿幻想，希望能擁有一個屬於自己的家，但看過很多人經歷痛苦的婚姻生活，不禁會擔心，「所以我告訴自己，只要我夠強，只要我夠好，我不需要靠男生，我應該可以自己撐下來吧」。祈錦鈅直言想要有小孩，即使不結婚也沒關係。祈錦鈅透露擇偶條件不是錢、而是這個人的品行、個性或是與家人的相處情形，她提到起初與前夫從沒吵過架，當下覺得非常幸福甜蜜，後來才知道原來是對方根本沒在聽她說話，「他覺得你可能就只是氣頭上，抱怨完就沒事了」，但祈錦鈅則希望能有效溝通。祈錦鈅和前夫交往不到半年就閃婚，她直言自己很笨，會不斷去「戳」對方來證明對自己的愛，然而每次奪門而出，前夫都沒有把她追回來，甚至連門都沒出，覺得她出去後仍會回來，讓祈錦鈅心碎，落淚說：「我想要證明我是有被愛的時候，（他）都沒有。」祈錦鈅離婚前後一直想證明對方是愛她的，表示前夫在婚前真的很好，但婚後實在看不懂，認為跟原生家庭有關。經歷過這段短命的婚姻，祈錦鈅也奉勸大家「婚前婚後真的不一樣」祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友閃婚，並於同年底遠赴加拿大產下一女，不過這段婚姻最終在2024年底畫下句點，她坦言自己在決定生小孩之前，對於「孩子的父親」其實有非常明確的標準，除了外型條件外，更重要的是人品、責任感與是否能成為一位稱職的父親，即便未來兩人無法走到最後，但只要對方能夠給女兒足夠的資源，那她並不認為單親媽媽的身分有什麼不好，最後她也呼籲獨自帶娃的單親爸爸、媽媽們「慎選合作夥伴」，才能夠在育兒的路上沒有後顧之憂。