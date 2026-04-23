全台好天氣要沒了！周四、周五迎來劇烈變化，今（23）日午後開始受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響，由北台灣先變天轉雨，週五下半天開始華南雲雨區接力影響，整個西半部都有雨，這波降雨強度預估會在大雨至豪雨等級之間，提醒民眾外出記得攜帶雨具，雨勢持續到周六，天氣回穩要等到周日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
春雨鋒面、華南雲雨帶殺入！雨勢有4大重點

氣象專家林得恩表示，本週最不穩定的天氣會落在周日至周六（23日至25日）這段期間，周四至周五上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；周五下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

▲最新一波春雨鋒面逼近，今午後雨勢由北往南掃，四五六為雨勢最大的時機。（圖／取自林老師氣象站）
▲最新一波春雨鋒面逼近，今午後雨勢由北往南掃，四五六為雨勢最大的時機。（圖／取自林老師氣象站）
對於降雨的時程與區域分布

一、這波春雨鋒面是有在移動的，先是今天白天的中北部及宜花地區降雨，晚上之後，則因鋒面南移，加上華南雲雨區東移影響，入夜換中南部及臺東地區有雨；期間，山區降雨也有逐漸增加的趨勢。

二、這波鋒面降雨，因結構發展完整，水氣供輸豐沛，有機會肇致短延時的強降雨發生；初步評估，降雨強度會在大雨至豪雨等級之間

三、顯著降雨的同時，易有伴隨著雷電及強勁陣風等劇烈天氣現象發生；另一方面，因東北季風及降雨緣故，各地氣溫均有逐漸下降、轉涼的變化趨勢。

四、由於這波春雨鋒面及華南雲雨帶接續移入影響，3天降雨期間所累積的總降雨量，是有機會為中南部地區現有水情帶來些許的緩減效益。

▲鋒面今（23）日下半天通過，中部以北雨勢最明顯，恐有大雨或豪雨，並伴隨雷擊與強陣風。（圖／中央氣象署）
▲鋒面今（23）日下半天通過，中部以北雨勢最明顯，恐有大雨或豪雨，並伴隨雷擊與強陣風。（圖／中央氣象署）
周日降雨趨緩！下周一起剩下午後零星雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，今天午後至周五受到鋒面及東北風影響；周六受東北風及水氣仍多影響，各地有陣雨，台中以南並有局部雷陣雨發生，周日清晨，高屏有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，下周一至下周三大致午後零星短暫雨。

相關新聞

今午後「北台灣炸雷雨」！吳德榮：明起雨區擴全台　嚴防劇烈天氣

4/23天氣預報》要變天了！午後鋒面雨掃全台　「下最大」時間出爐

明天天氣要變了！「豪雨、大雷雨」轟炸台中以北　周五雨區再擴大

天氣／雨勢不輸颱風！氣象署：明鋒面連下3天　台中以北恐有豪雨

鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...