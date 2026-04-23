全台好天氣要沒了！周四、周五迎來劇烈變化，今（23）日午後開始受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響，由北台灣先變天轉雨，週五下半天開始華南雲雨區接力影響，整個西半部都有雨，這波降雨強度預估會在大雨至豪雨等級之間，提醒民眾外出記得攜帶雨具，雨勢持續到周六，天氣回穩要等到周日。
春雨鋒面、華南雲雨帶殺入！雨勢有4大重點
氣象專家林得恩表示，本週最不穩定的天氣會落在周日至周六（23日至25日）這段期間，周四至周五上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；周五下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。
對於降雨的時程與區域分布
一、這波春雨鋒面是有在移動的，先是今天白天的中北部及宜花地區降雨，晚上之後，則因鋒面南移，加上華南雲雨區東移影響，入夜換中南部及臺東地區有雨；期間，山區降雨也有逐漸增加的趨勢。
二、這波鋒面降雨，因結構發展完整，水氣供輸豐沛，有機會肇致短延時的強降雨發生；初步評估，降雨強度會在大雨至豪雨等級之間。
三、顯著降雨的同時，易有伴隨著雷電及強勁陣風等劇烈天氣現象發生；另一方面，因東北季風及降雨緣故，各地氣溫均有逐漸下降、轉涼的變化趨勢。
四、由於這波春雨鋒面及華南雲雨帶接續移入影響，3天降雨期間所累積的總降雨量，是有機會為中南部地區現有水情帶來些許的緩減效益。
周日降雨趨緩！下周一起剩下午後零星雨
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，今天午後至周五受到鋒面及東北風影響；周六受東北風及水氣仍多影響，各地有陣雨，台中以南並有局部雷陣雨發生，周日清晨，高屏有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，下周一至下周三大致午後零星短暫雨。
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氣象專家林得恩表示，本週最不穩定的天氣會落在周日至周六（23日至25日）這段期間，周四至周五上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；周五下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。
一、這波春雨鋒面是有在移動的，先是今天白天的中北部及宜花地區降雨，晚上之後，則因鋒面南移，加上華南雲雨區東移影響，入夜換中南部及臺東地區有雨；期間，山區降雨也有逐漸增加的趨勢。
二、這波鋒面降雨，因結構發展完整，水氣供輸豐沛，有機會肇致短延時的強降雨發生；初步評估，降雨強度會在大雨至豪雨等級之間。
三、顯著降雨的同時，易有伴隨著雷電及強勁陣風等劇烈天氣現象發生；另一方面，因東北季風及降雨緣故，各地氣溫均有逐漸下降、轉涼的變化趨勢。
四、由於這波春雨鋒面及華南雲雨帶接續移入影響，3天降雨期間所累積的總降雨量，是有機會為中南部地區現有水情帶來些許的緩減效益。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，今天午後至周五受到鋒面及東北風影響；周六受東北風及水氣仍多影響，各地有陣雨，台中以南並有局部雷陣雨發生，周日清晨，高屏有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，下周一至下周三大致午後零星短暫雨。