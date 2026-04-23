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密爾瓦基公鹿隊本季未能進入季後賽，寫下令人失望的一年。前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在正式離職後，首度打破沉默接受採訪，將矛頭直指球隊靈魂人物「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。瑞佛斯直言，字母哥整季反覆不定的交易傳聞與「留隊鬧劇」，是導致球隊戰力瓦解、士氣崩盤的元凶。瑞佛斯透露，這場持續整年的交易流言讓球隊上下心力交瘁。他表示：「這讓每個人都精疲力竭。雖然我同情揚尼斯（阿德托昆博），他也絕對有權利改變主意或在一年後成為自由球員，但我非常不喜歡一整年持續不斷的討論，因為根本沒人知道真相，甚至連揚尼斯自己都不知道。」瑞佛斯爆料，阿德托昆博的心態每周都在變化：「他這周覺得想走，下周又想留。雖然我一直告訴他這是個人重大決定，沒關係，但這種不確定性對球隊造成的傷害已經無法彌補。」這場鬧劇不僅佔據了交易截止日的討論，更讓原本志在爭冠的公鹿隊最終連附加賽門票都拿不到。然而，瑞佛斯這番言論也引發了輿論的反彈。回顧瑞佛斯的執教生涯，他已多次展現在球隊失敗後歸咎於球員的傾向：洛杉磯快艇時期執教保羅（Chris Paul）與葛瑞芬（Blake Griffin）時期的豪華陣容，卻從未打進西區決賽，最終不歡而散。費城76人時期公開將季後賽出局的責任推給西蒙斯（Ben Simmons），導致雙方決裂並引發交易風波。密爾瓦基公鹿時期在擁有阿德托昆博與里拉德（Damian Lillard）兩大球星的情況下執教失敗，離職後再度點名主將背黑鍋。隨著在密爾瓦基的慘淡收場，瑞佛斯在NBA的教練生涯被認為已走入末路。過去10年內他已三度更換工作，且執教表現每況愈下。外界預測，現年64歲的瑞佛斯短期內不會再有球隊邀請執教，他極有可能重操舊業回到轉播台擔任球評，或是正式宣布退休。對於公鹿隊而言，隨著瑞佛斯的離職與內部醜聞的公開，如何安撫安戴托昆波的情緒並重新建立球隊文化，將是明年球季最艱鉅的挑戰。