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台積電今（23）日舉辦2026年北美技術論壇，會中揭示其最先進製程技術的最新創新成果，繼去年發表領先業界的A14製程技術之後，今年推出創新A13製程技術，以及A12先進邏輯製程技術，兩者預計都將於2029年量產，台積電突破再突破，持續穩佔全球半導體龍頭地位。台積電指出，今年新推出的A13製程技術直接升級，實現更精簡且更高效的設計，以滿足客戶對下一代AI、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求。A13代表了公司對持續創新的承諾，相較於A14，A13節省了6%的面積，設計規則也與A14完全向後相容，讓客戶能夠迅速將其設計升級至公司最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升。A13預計於2029年、A14後一年進入生產。除了A13製程之外，台積電預告了A12。A12採用超級電軌（Super Power Rail）技術，為AI及高效能運算應用提供背面供電，也預計於2029年進入生產。在2奈米家族方面，台積電再擴展推出N2U製程，該技術採用了設計與技術協同優化，較N2P製程提升3%至4%、功耗降低8%至10%，邏輯密度提升2%至3%。N2U預計於2028年開始生產。台積公司董事長魏哲家表示，台積電的客戶總是著眼於未來的創新，「他們期待我們能持續提供可靠的新技術，例如A13，且這些精心建置的技術在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。」魏哲家強調，公司的先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，但仍持續尋找方法進行優化，以更好地支援客戶的未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。