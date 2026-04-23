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▲藝人NONO先前為性侵案出庭。（圖／記者劉松霖攝）

NONO遭控侵害6人 檢方起訴過程曝光

▲NONO（右）爆發性侵案後，其老婆朱海君（左）動向愈趨低調，除了商演演出，幾乎不見她的身影。（圖／翻攝自朱海君臉書）

一審僅認定未遂罪 被害人不滿提上訴

藝人NONO（陳宣裕）捲入多起性侵指控案件，引發社會高度關注，該案經過一審判決後，被認定構成一次強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月。案件上訴至二審後，台灣高等法院於今（23）日作出裁定，駁回上訴維持原判決結果，此判決一出，再度讓NONO性侵案引發社會討論。本案起於#MeToo風波延燒至演藝圈，多名被害人出面指控，並由網紅「小紅老師」協助整合案件後提告，檢方調查指出，NONO涉嫌利用自身藝人身分與知名度，於多年期間以工作邀約或私下聚會為由，將被害人帶至私人空間進而發生不當行為，經過調查後檢方認定其涉及6名被害人、共7項罪嫌，因此正式提起公訴，並將案件移送法院審理。案件審理過程中，NONO被指曾說出「沒有射精不算」等爭議性言論，成為外界批評的關鍵焦點之一，此類說法不僅引發社會輿論譁然，也被認為反映對性侵行為認知的嚴重偏差，即使最終法院僅認定部分犯行成立，但相關發言仍讓案件形象備受質疑，也進一步激起大眾對性別議題與受害者權益的關注。在一審判決中，法院並未全面採信所有指控，而是依證據能力與舉證結果，僅認定其中一次行為構成強制性交未遂罪，其餘部分因證據不足未被採納，此結果讓多名被害人認為判決過輕，隨即提出上訴，希望能爭取更重刑責，然而二審審理後法院仍維持原有認定，未再加重刑度，讓案件判決結果正式確定。除了本案外，NONO另涉及2起性侵與猥褻案件，目前仍在審理程序中，該部分案件曾一度獲不起訴處分，但經過再議後撤銷，檢方重新偵查並改為起訴，現已進入法院審理階段，NONO的性侵案判決結果與法律責任仍有待進一步釐清，也持續受到社會高度關注。