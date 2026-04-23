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▲鋒面東段（朝日本方向）推進較快，但西段目前仍滯留在華南上空。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」）

▲今日上午降雨仍較為局部、短暫，下半天隨時間愈晚降雨會愈趨明顯，下雨區域增多，雨勢也較為持續。（圖／中央氣象署提供）

▲周五鋒面通過隨後東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

鋒面報到卻沒下雨？今（23）日一早各地陽光露臉，與原先預報的降雨出現落差，是不是天氣預報失準了？對此，氣象專家指出，鋒面確實會影響台灣，只是移動速度較預期稍慢，導致降雨時間延後，整，午後起雨勢將逐步增強，「該來的雨不會缺席」。今（23）日受鋒面影響，氣象署指出，中部以北及東北部有局部短暫陣雨，白天開始鋒面將由北往南逐漸通過臺灣，天氣更為不穩定，中部以北轉為有陣雨或雷雨的天氣，不過一早各地天氣晴朗，沒有下雨前灰濛濛的天氣狀態，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，「一定有人想問，說好的鋒面呢？說好的下雨呢？又被騙了嗎？別急，雨還是會來的！根據最新監測資料這波鋒面雲系移動速度比預期稍慢。」粉專提到，目前東段（朝日本方向）推進較快，但西段目前仍滯留在華南上空，因此台灣開始降雨的時間會稍微延後。不過還是要提醒大家，週五鋒面通過、週六華南雲雨區接力，降雨機率偏高的看法維持不變。最後也提醒大家氣象署預報指出，有大雨及局部短延時豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊及強陣風等較為劇烈的天氣現象，外出請注意安全並留意氣象署發布的相關訊息，至於南部及東半部也有局部短暫陣雨。雲多下雨及東北季風增強，北部、東北部及東部氣溫略降，高溫約27至29度，其他地區沒下雨時仍悶熱，高溫約30至33度，其中屏東有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，至於各地低溫約22至24度。周五鋒面通過隨後東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或局部雷雨。周六東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍多，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，整體降雨到晚上後趨緩。