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▲高登之所以能保持觀望，主因是佛羅里達大學明年將擁有一支具備衛冕實力的「宇宙級」陣容。（圖／美聯社／達志影像）

隨著金州勇士隊在附加賽慘遭淘汰，執教12年的功勳教頭科爾（Steve Kerr）合約到期，其未來動向引發各界高度關注。根據《Yahoo Sports》最新報導，率領佛羅里達大學（Florida Gators）奪下2024-25賽季NCAA總冠軍的總教練高登（Todd Golden），被視為接掌勇士兵符的頭號人選。高登於周三（22日）首度對此傳聞作出回應。現年40歲的高登在佛大執教的4個賽季表現極為亮眼，不僅累積103勝41敗的輝煌戰績，更帶領球隊連3年殺入NCAA錦標賽，並於去年登頂全國冠軍。面對媒體詢問是否會跳槽NBA執教勇士隊，高登表示：「這是一個很有趣的問題，但我目前的計畫絕對是繼續留在佛羅里達大學執教。」儘管高登口頭承諾留隊，但美媒指出，NBA的誘惑極難拒絕。高登過去在執教舊金山大學（USF）期間，就與勇士老闆萊科布（Joe Lacob）家族建立了深厚的私交，這層「舊金山關係」被視為他入主灣區的關鍵優勢。勇士隊本季表現令人失望，在柯瑞（Steph Curry）長時間因傷缺陣下，球隊連2年無緣季後賽。科爾自2014年接手勇士後，締造了604勝353敗的傲人戰績，並在柯瑞、格林（Draymond Green）與湯普森（Klay Thompson）核心架構下奪得4座總冠軍。然而，隨著湯普森已轉投獨行俠，科爾在合約到期後正陷入長考，評估是否要繼續帶領這支老齡化的核心陣容重建。如果科爾決定卸下兵符，勇士預計將迅速接觸高登。高登之所以能保持觀望，主因是佛羅里達大學明年將擁有一支具備衛冕實力的「宇宙級」陣容。預計將成為NBA選秀首輪樂透區的熱門新秀霍格（Thomas Haugh）已宣布留隊，內線搭檔康登（Alex Condon）也決定續留。此外，曾在佛大奪冠後轉戰肯塔基大學的名將艾伯丁（Denzel Aberdeen），日前也計畫重返佛大並申請第5年參賽資格，他在上季場均能貢獻13.5分。若高登最終選擇留在NCAA，佛大無疑將是明年全國冠軍的最大熱門；但若拉卡柏親自招手，這位冠軍名帥的去留恐將出現變數。執教年數： 4年總戰績： 103勝41敗重大成就： 2024-25賽季NCAA全國總冠軍潛在動向： 金州勇士隊總教練頭號候選