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走出2025整季報銷陰影 最快球速達154.6公里

控球仍需調整 單局2K展現三振本領

效力於費城人體系的台灣強力右投潘文輝，在經歷漫長的手肘復健後，今（23）日終於重返投手丘。他在小聯盟1A面對海盜隊的比賽中後援登場，這不僅是他自2024年11月接受手肘韌帶置換手術（TJ手術）後的首場實戰，更寫下了暌違595天再次登板的感人紀錄。潘文輝上一次在正式比賽亮相已要追溯至2024年9月4日。他在同年底決定動刀根除手肘韌帶傷勢，導致2025年球季整年報銷。經過長達一年多的復健與調整，今日他重穿費城人1A戰袍，在4局上半中繼上陣。雖然是久違的實戰，潘文輝的「火球」本色依然不減。本場比賽他的最快球速來到，顯示出手肘傷勢恢復良好，球威在小聯盟1A仍具備壓制力。或許是久未面對打者的生疏感，潘文輝今日的控球狀態起伏較大。一上場便遭遇亂流，連續送出3次保送形成無人出局滿壘的危機。不過他隨即穩住陣腳，靠著犀利的球路三振掉第一位打者，隨後雖然被敲出一支安打失掉2分，但他馬上又補上一記三振。球隊在兩出局、二三壘有人時決定換投，潘文輝今日最終成績為：，總計使用28球中僅有12顆好球，控球狀態仍須調整。儘管目前防禦率數字較高，且無關勝敗，但對於剛從TJ手術復出的投手而言，能健康投完定額局數並飆出154公里以上的球速，已是極具意義的一步。潘文輝若能維持健康，將是費城人農場中極具潛力的後半段牛棚戰力。隨著今日正式復出，球團預計將對其採取保護限制，逐步增加用球數與比賽張力。若恢復進度順利，潘文輝有望在今年賽季內快速爬升，朝著更高階的聯盟層級邁進。