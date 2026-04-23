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差一個出局數！洋基無緣追平1962年罕見紀錄

羅薩里奧首局重砲 弗里德無解封鎖

麥克曼恩守備助攻 條紋軍氣勢如虹

紐約洋基今（23）日遠征芬威球場，與宿敵波士頓紅襪展開系列賽續戰。洋基靠著新任王牌弗里德（Max Fried）繳出8局無失分的統治級表現，加上先發游擊手羅薩里奧（Amed Rosario）首局震撼全場的3分砲，終場以4：1擊退紅襪，順利收下近期5連勝。不過美中不足的是，洋基差一出局便能完成隊史高懸64年未破的「連續 3 場完封勝」紀錄，可惜最終於九下破功無法達成。這場勝利對條紋軍而言不僅是勝場入袋，更差點載入隊史史冊。洋基在此役前已連續兩場完封對手，若今日能再度讓紅襪掛蛋，將達成隊史自1962年6月以來，首度「連續3場完封勝」的壯舉。遺憾的是，洋基距離這項睽違64年的罕見紀錄僅差最後一個出局數，在九局下半破功失分，讓芬威球場的球迷在驚險中躲過遭「三連封」的恥辱。洋基開局便展現強烈進攻慾望，首局面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），羅薩里奧精準鎖定一顆失投球，轟出本季第4支全壘打。這發3分砲瞬間點燃球隊氣勢，隨後他在3局上再擊出高飛犧牲打，單場灌進全隊所有的4分打點，成為球隊贏球的頭號英雄。有了領先優勢，洋基王牌弗里德投起球來更顯游刃有餘。他主投8局僅被敲出零星3支安打，飆出9次三振，徹底玩弄紅襪打線於股掌之間。雖然他在2局下遭遇無人出局、二三壘有人的大危機，但弗里德隨即展現頂級大賽強心臟，連飆3K解圍，成為此戰勝負的分水嶺。除了弗里德的投球表演，洋基內野防線今日也多次建功。特別是三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）多次展現五星級的美技守備，硬生生攔下可能形成的安打，瓦解紅襪數度反撲的機會。收下5連勝後的洋基，目前戰績穩定攀升，球隊整體化學反應與投手群的強大壓制力，讓外界對於他們本季的奪冠前景更具信心。