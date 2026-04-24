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人選類型 代表球員/教練 成真機率評估 現任助教優選 諾里 (Micah Nori)、奎因 (Chris Quinn) 最高 內部晉升 史托茨 (Terry Stotts) 中等 外卡人選 伊古達拉 (Andre Iguodala) 低

金州勇士隊在附加賽負於太陽隊後，執教12年、奪下4座總冠軍的功勳教頭科爾（Steve Kerr）正面臨續約與否的重大抉擇。近日網路流傳「小AI」伊古達拉（Andre Iguodala）可能接任主帥的消息，引發熱烈討論。然而，根據資深體育記者川上（Tim Kawakami）的原始報導，伊古達拉僅被列為「非主流」的意外人選，成真機率目前並不高。近日社群平台盛傳伊古達拉是勇士新任總教練的頂尖候選人，但這項傳聞顯然遺漏了關鍵背景。這項消息源自川上在《舊金山標準報》（SF Standard）發表的專欄，川上在文中將伊古達拉標註為自己的「外卡候選人（Outside-the-envelope candidate）」，意指其屬於打破常規、意料之外的選擇，而非球團目前鎖定的核心名單。川上指出，若科爾真的離職，勇士隊更可能考慮那些在體系內已受高度認可的現任助教，或是具備資深背景的教練團成員。根據川上的分析，更為寫實的人選清單包含以下多位聯盟頂尖助教諾里（Micah Nori，灰狼）、奎因（Chris Quinn，熱火）、史威尼（Sean Sweeney，馬刺）以及布萊恩（Johnnie Bryant，騎士）。而勇士現任防守助教史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）與進攻助教史托茨（Terry Stotts），也是可能人選之一。至於其他競爭者則包括塞爾提克助教卡塞爾（Sam Cassell）、電視球評巴里（Brent Barry）。事實上，科爾是否會離開勇士隊目前仍無定論。即便科爾最終卸下教鞭，伊古達拉在清單上的順位也相對靠後。雖然在某些情況下，像伊古達拉這樣深受老闆萊科布（Joe Lacob）賞識且深諳勇士文化的「局外人」候選人，有可能憑藉其球員時期的領導威望迅速提升排名，但目前看來，直接跳過助教階段接掌帥位的可能性仍屬極低。對於勇士球團與核心球星柯瑞（Stephen Curry）而言，下賽季的教練團組成將決定球隊能否在短時間內重返爭冠行列，比起豪賭未經測試的退休球星，選擇具備實戰經驗的教練體系人才似乎更符合現實考量。