中央氣象署今（23）日凌晨發布地震速報，1時26分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，地震專家郭鎧紋指出，花蓮過去平均每月會有5起有感地震，今年截至4月僅發生8起地震，近期花蓮地震「極端偏少」，不過其中3起地震都集中在今年4月，且為米崙斷層活動所致，預估能量累積後將迎來爆發期，米崙斷層未來20年出現規模6.6以上地震機率達到57％，提醒民眾留意防震準備。
花蓮2026年地震極端偏少！能量累積須留意爆發期
據氣象署地震測報中心資料，今（23）日凌晨發布地震速報，表示1時26分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央位於花蓮縣政府東北方4.3公里，地震深度24.7公里。最大震度3級出現在花蓮縣。
郭鎧紋說明，花蓮過去自2011年來，每月平均地震約有5起，2025年開始顯著有感地震開始明顯減少，去年跟今年整體地震數量都沒有達到標準，過去花蓮是台灣地震最頻繁的區域，今年截至目前僅發生8起地震，屬於極端偏少的數值。
不過自3月12日後，花蓮共計發生6起顯著有感地震，且皆在米崙斷層附近，隨著能量蓄積卻沒有釋放，接下來花蓮可能從地震平靜期進入爆發期，不過何時才會進入地震活躍期無法精準估算，提醒民眾做好防震準備。
據「台灣地震模型（TEM）研究團隊」資料顯示，米崙斷層未來20年有57%機率發生規模6.6以上地震，未來50年機率則飆升至88%。
米崙斷層橫跨市區！2018年強震釀災
米崙斷層呈現南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙臺地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，陸地上全長約7.2公里。
其中最具代表性的事件為2018年花蓮地震。該地震發生於2018年2月6日深夜，規模6.4，震央位於花蓮市近海地區。由於屬於淺層地震，且與米崙斷層活動直接相關，地表出現明顯破裂與位移，使災情格外嚴重。
此次地震造成多棟建築受損，其中以雲門翠堤大樓傾斜倒塌最為嚴重，造成數十人罹難、逾百人受傷。市區道路出現隆起與錯位，自來水與瓦斯管線一度中斷，對當地民眾生活造成重大衝擊。
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據氣象署地震測報中心資料，今（23）日凌晨發布地震速報，表示1時26分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央位於花蓮縣政府東北方4.3公里，地震深度24.7公里。最大震度3級出現在花蓮縣。
郭鎧紋說明，花蓮過去自2011年來，每月平均地震約有5起，2025年開始顯著有感地震開始明顯減少，去年跟今年整體地震數量都沒有達到標準，過去花蓮是台灣地震最頻繁的區域，今年截至目前僅發生8起地震，屬於極端偏少的數值。
不過自3月12日後，花蓮共計發生6起顯著有感地震，且皆在米崙斷層附近，隨著能量蓄積卻沒有釋放，接下來花蓮可能從地震平靜期進入爆發期，不過何時才會進入地震活躍期無法精準估算，提醒民眾做好防震準備。
據「台灣地震模型（TEM）研究團隊」資料顯示，米崙斷層未來20年有57%機率發生規模6.6以上地震，未來50年機率則飆升至88%。
米崙斷層呈現南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙臺地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，陸地上全長約7.2公里。
其中最具代表性的事件為2018年花蓮地震。該地震發生於2018年2月6日深夜，規模6.4，震央位於花蓮市近海地區。由於屬於淺層地震，且與米崙斷層活動直接相關，地表出現明顯破裂與位移，使災情格外嚴重。
此次地震造成多棟建築受損，其中以雲門翠堤大樓傾斜倒塌最為嚴重，造成數十人罹難、逾百人受傷。市區道路出現隆起與錯位，自來水與瓦斯管線一度中斷，對當地民眾生活造成重大衝擊。