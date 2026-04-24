我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人移居台灣！「列12點後遺症」超真實：幾乎不喝珍珠奶茶

1.開始排斥使用塑膠容器。

2.不再用微波爐加熱塑膠或保鮮膜。

3.蔬菜與水果會反覆清洗，而且洗得很乾淨。

▲日本人經常買菜、肉回家都不清洗就直接料理，讓台灣人感到驚訝，但也有人指出是因為日本販售的蔬果大多是徹底清洗乾淨的狀態。（圖／記者徐銘穗攝）

4.被蟲咬過的農產品，反而覺得比較安心。

5.挑選農產品時，比起外觀更重視味道與價格。

6.看到流浪狗在便利商店內避暑，也不覺得奇怪。

7.蟑螂會在路上大剌剌出現，逐漸習以為常。

8.天氣再熱，也會選擇喝常溫水，尤其是給小孩。

9.小孩身體不適時，會避免吃冰、甜食與油炸物。

▲台灣家長會讓孩子喝溫水，生病時也不准吃冰、炸物及甜食。(圖／記者周淑萍攝)

10.即使面對上司或客人，也會自然說出「掰掰」。

11.只要稍微口渴，就會走進飲料店買飲料。

12.反而不常喝珍珠奶茶，最常點的是微糖冰紅茶。

一票在台日本人爆共鳴！台日文化差異曝光