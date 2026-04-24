一名住在台灣的日本人列出12項「搬到台灣的後遺症」，涵蓋許多飲食習慣與文化差異，包含不使用塑膠加熱、反覆清洗蔬果、習慣喝常溫水，看到超商內的流浪狗與蟑螂也不再驚訝，甚至連日常對話用語也跟著改變，吸引住在日本的台灣部落客「Anna在日本長崎」翻譯並發文分享，貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少台灣人笑翻直呼：「很真實！」
日本人移居台灣！「列12點後遺症」超真實：幾乎不喝珍珠奶茶
近日一名移居在台灣的日本人，整理出「搬到台灣的後遺症」，內容涵蓋飲食、生活與日常互動細節，引發不少討論。臉書粉專「Anna在日本長崎」23日將該篇Threads貼文翻譯並發文分享，直呼內容相當有趣。
1.開始排斥使用塑膠容器。
2.不再用微波爐加熱塑膠或保鮮膜。
3.蔬菜與水果會反覆清洗，而且洗得很乾淨。
4.被蟲咬過的農產品，反而覺得比較安心。
5.挑選農產品時，比起外觀更重視味道與價格。
6.看到流浪狗在便利商店內避暑，也不覺得奇怪。
7.蟑螂會在路上大剌剌出現，逐漸習以為常。
8.天氣再熱，也會選擇喝常溫水，尤其是給小孩。
9.小孩身體不適時，會避免吃冰、甜食與油炸物。
10.即使面對上司或客人，也會自然說出「掰掰」。
11.只要稍微口渴，就會走進飲料店買飲料。
12.反而不常喝珍珠奶茶，最常點的是微糖冰紅茶。
一票在台日本人爆共鳴！台日文化差異曝光
貼文曝光後，留言區也吸引一票在台日本人爆共鳴，並分享其他台灣習慣，「下雨天因為會濕，反而穿夾腳拖」、「聽不清楚就會說蛤」、「點餐時不再把餃子配白飯一起點」、「包包裡一定會放綠油精，有事就立刻擦」、「原本只喝冰水，現在對常溫水或白開水也不排斥」、「在日本不太會隨身帶的口袋衛生紙，變成必備」、「對於以咖啡色系為主的便當（看起來不漂亮的便當）也不會抗拒了」、「看習慣了沒有牽繩的狗」、「在一群狂飆的機車中拼命踩腳踏車」。
對此，「Anna在日本長崎」進一步說明，日本多數人對於塑化劑致癌的觀念較不普及，因此不少食譜仍會建議包保鮮膜微波，甚至料理節目中也較少強調清洗食材；此外，日本餐廳普遍提供冰開水，多數人也習慣飲用冰水，即使生理期或感冒仍會照常喝冰水。相較之下，來台後改喝常溫水或溫水，粉專認為「我覺得是很棒的改變！」
至於語言與禮儀差異，日本人若聽不清楚對方說話時，直接回「蛤？（は？）」會被視為不禮貌，容易讓人誤會語氣不佳；而在與老師道別時，通常會使用「さよなら（再見）」或「また明日（明天見）」，而不是像台灣一樣直接說「掰掰」，也反映出兩地文化上的不同。
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近日一名移居在台灣的日本人，整理出「搬到台灣的後遺症」，內容涵蓋飲食、生活與日常互動細節，引發不少討論。臉書粉專「Anna在日本長崎」23日將該篇Threads貼文翻譯並發文分享，直呼內容相當有趣。
1.開始排斥使用塑膠容器。
2.不再用微波爐加熱塑膠或保鮮膜。
3.蔬菜與水果會反覆清洗，而且洗得很乾淨。
5.挑選農產品時，比起外觀更重視味道與價格。
6.看到流浪狗在便利商店內避暑，也不覺得奇怪。
7.蟑螂會在路上大剌剌出現，逐漸習以為常。
8.天氣再熱，也會選擇喝常溫水，尤其是給小孩。
9.小孩身體不適時，會避免吃冰、甜食與油炸物。
11.只要稍微口渴，就會走進飲料店買飲料。
12.反而不常喝珍珠奶茶，最常點的是微糖冰紅茶。
一票在台日本人爆共鳴！台日文化差異曝光
貼文曝光後，留言區也吸引一票在台日本人爆共鳴，並分享其他台灣習慣，「下雨天因為會濕，反而穿夾腳拖」、「聽不清楚就會說蛤」、「點餐時不再把餃子配白飯一起點」、「包包裡一定會放綠油精，有事就立刻擦」、「原本只喝冰水，現在對常溫水或白開水也不排斥」、「在日本不太會隨身帶的口袋衛生紙，變成必備」、「對於以咖啡色系為主的便當（看起來不漂亮的便當）也不會抗拒了」、「看習慣了沒有牽繩的狗」、「在一群狂飆的機車中拼命踩腳踏車」。
對此，「Anna在日本長崎」進一步說明，日本多數人對於塑化劑致癌的觀念較不普及，因此不少食譜仍會建議包保鮮膜微波，甚至料理節目中也較少強調清洗食材；此外，日本餐廳普遍提供冰開水，多數人也習慣飲用冰水，即使生理期或感冒仍會照常喝冰水。相較之下，來台後改喝常溫水或溫水，粉專認為「我覺得是很棒的改變！」
至於語言與禮儀差異，日本人若聽不清楚對方說話時，直接回「蛤？（は？）」會被視為不禮貌，容易讓人誤會語氣不佳；而在與老師道別時，通常會使用「さよなら（再見）」或「また明日（明天見）」，而不是像台灣一樣直接說「掰掰」，也反映出兩地文化上的不同。