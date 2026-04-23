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NONO遭判2年半 脫口「沒有射X不算性侵」挨轟

控遭NONO侵害 小紅老師黑底圖發聲：無語

▲「小紅老師」稍早在臉書上發聲，PO出黑底白字的限動，表示：「無語，但我們還有兩案。」（圖／小紅老師臉書）

NONO官司纏身 另涉2性侵猥褻案審理中

藝人NONO（陳宣裕）捲入多起性侵案，高等法院於今（23）日做出二審宣判，維持原判決有期徒刑2年6個月，案件仍可持續上訴，而判決結果也讓部分被害人認為刑責過輕。其中，NONO在偵查過程中脫口「沒有射X不算性侵」等言論，引來抨擊，法院認定其行為已嚴重侵害他人性自主權。對此，身為案件「吹哨者」的小紅老師，稍早在臉書上PO出黑底圖，寫道「無語」看似對NONO言行感到不齒。NONO性侵案經過一審判決後，被認定構成一次強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月，在二審審理期間，根據檢方調查資料顯示，他曾利用知名藝人身分，假借工作邀約、餐敘名義，將被害人帶往飯店、住處或車內等隱密地點進行不當行為，然而NONO在偵查過程中發表「沒有射X不算性侵」等言論，引發抨擊。身為案件吹哨人的網紅直播主「小紅老師」，當初挺身指控遭NONO侵害，並集結多名被害人共同向檢方提起告訴，今二審宣判維持原判決有期徒刑2年6個，她稍早也在臉書上發聲，PO出黑底白字的限動，表示：「無語，但我們還有兩案。」回顧此案，在總計10名告訴人中，北檢將部分罪證不足之個案予以不起訴處分，其餘7名被害人部分則移交士林地檢署接手偵辦。士檢於2024年偵結，認定其在2008年至 2013年間，涉嫌對6名被害人犯下7個罪名，進而提起公訴。在一審判決中，法院並未全面採信所有指控，僅認定其中一次行為構成強制性交未遂罪，其餘部分因證據不足未被採納，結果讓多名被害人認為判決過輕，提出上訴，然而二審仍維持原判決。除了本案外，NONO另涉及2起性侵與猥褻案件，該案起初做出不起訴處分，但在被害人提出再議成功後，撤銷發回更查。檢方第二度偵查後，已於去年 8 月改做出起訴處分，目前該部分案件正由士林地院一審審理中。