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▲曾沛慈累到生病 無奈喊：可以活著回家嗎（圖／微博＠曾沛慈）

▲曾沛慈累到生病 無奈喊：可以活著回家嗎（圖／微博＠曾沛慈）

▲曾沛慈拍攝《浪姐7》的這段時間日益消瘦，看得出來壓力很大。（圖／微博＠芒果TV）

41歲女星曾沛慈近日到中國參加競演節目《乘風2026》（又稱《乘風破浪的姐姐第7季》、《浪姐7》），忙於公演，由於本季主打直播、無修音舞台，大大增加了拍攝強度，曾沛慈也因此累出病來。她在花絮中坦言自己沒睡飽、喉嚨狀態不好，還因此去看醫師，只能先靠消炎藥撐著，曾沛慈更疲憊地對鏡頭喊：「我可以活著回家嗎？」讓粉絲心疼。曾沛慈的微博20日上傳拍攝《浪姐7》的幕後花絮，只見曾沛慈在後台化妝時相當做自己，自顧自的吃東西，完全不受化妝師動作影響。接著要上台前，曾沛慈臉上露出緊張、疲倦的表情，對著鏡頭喊：「我可以活著回家嗎？」看起來身心壓力頗大。曾沛慈表示自己很想睡飽，因為沒睡飽的話，她的喉嚨狀態就會不好，但緊湊的錄影、練習時間，讓她沒辦法好好消息。曾沛慈的喉嚨似乎使不上力，她後來也去看醫生。花絮中拍到醫生對曾沛慈說：「」可見曾沛慈目前的身體狀況並不好，只能先靠吃藥緩解症狀。粉絲也因此心疼曾沛慈，紛紛留言，「感謝妳努力出現在我們面前」、「姐姐你是最棒的，投票交給我們就好」、「二公（第2次公演）加油呀姐姐」、「妳要好好照顧好自己」、「期待你們的舞台，姐姐注意保暖」、「不要給自己太大壓力哦，我們會一直支持你」。曾沛慈也透過貼文跟粉絲道謝：「很謝謝大家一直那麼努力為我投票，又常常等我們等到半夜，你們的心意我完完全全收到，也真的真的好感謝好感謝。雖然我的聲音和身體現在都不在一個最好的狀態，但我確信我一直用一樣的認真和努力在面對每一個挑戰；不要擔心我，我很好！愛你們，謝謝你們」。曾沛慈這次在《浪姐7》和中國女演員黃燦燦以及中國短道速滑冬奧四金得主王濛搭檔組隊，是隊內唯一一個專業歌手，因此表演時多半都是她在拉主key，甚至還會貼心幫隊友墊音，這才導致曾沛慈負荷過高。第2次公演將在明日中午12點於芒果TV直播，曾沛慈組會帶來張韶涵、王赫野的歌曲〈篇章〉，粉絲都很期待曾沛慈的表現。