氣象專家林得恩今（23）日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文表示，春雨鋒面與華南雲雨帶接連影響，23日至25日降雨機率大幅提升，為本周最不穩定時段。今日晚間起鋒面南移，中南部與台東接力轉雨，山區降雨亦逐步增強。此次鋒面結構完整、水氣充沛，恐出現短延時強降雨，雨勢上看大雨至豪雨，並伴隨雷擊與強陣風等劇烈天氣。同時受東北季風影響，各地氣溫明顯下滑轉涼。
春雨鋒面、華南雲雨帶接續殺入！林得恩列4特徵：全台防豪雨
林得恩說明，本周天氣最為動盪的時段落在4月23日（周四）至4月25日（周六）。其中23日至24日上半天，主要受鋒面逐步通過與東北季風增強影響；而24日下半天至25日，則轉為東北季風持續作用，加上華南雲雨區東移，整體水氣顯著增加，使降雨機率同步提高。
林得恩分析，此波春雨系統具有4項關鍵特徵：
🟡鋒面具移動性，降雨區域會隨時間推進轉移。23日白天由中北部與宜花地區率先出現降雨，入夜後鋒面南移，加上華南雲雨帶東移影響，中南部與台東地區接續轉雨，且山區降雨量呈現逐步增強趨勢。
🟡鋒面結構發展完整、水氣供應充足，具備形成短延時強降雨的條件。初步評估雨勢可能達大雨至豪雨等級，局部地區需留意瞬間強降雨帶來的影響。
🟡在明顯降雨過程中，可能伴隨雷電、強勁陣風等劇烈天氣現象；同時受到東北季風與降雨影響，各地氣溫將逐漸下降，整體天氣轉為偏涼。
🟡這波春雨鋒面與華南雲雨帶接連影響下，連續3天所累積的總雨量，有機會對中南部現階段偏緊的水情帶來一定程度的緩解效果。
氣象署也指出，今日馬祖、金門已有局部短暫陣雨或雷雨發生，午後起台灣中部以北轉為短暫陣雨或雷雨天氣，並有局部大雨機率，其餘地區及澎湖亦逐漸轉為有局部降雨。明日西半部降雨範圍擴大，局部地區可能出現大雨，且今晚至明晨，中部以北仍須留意短延時豪雨發生的可能性。
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林得恩說明，本周天氣最為動盪的時段落在4月23日（周四）至4月25日（周六）。其中23日至24日上半天，主要受鋒面逐步通過與東北季風增強影響；而24日下半天至25日，則轉為東北季風持續作用，加上華南雲雨區東移，整體水氣顯著增加，使降雨機率同步提高。
🟡鋒面具移動性，降雨區域會隨時間推進轉移。23日白天由中北部與宜花地區率先出現降雨，入夜後鋒面南移，加上華南雲雨帶東移影響，中南部與台東地區接續轉雨，且山區降雨量呈現逐步增強趨勢。
🟡鋒面結構發展完整、水氣供應充足，具備形成短延時強降雨的條件。初步評估雨勢可能達大雨至豪雨等級，局部地區需留意瞬間強降雨帶來的影響。
🟡在明顯降雨過程中，可能伴隨雷電、強勁陣風等劇烈天氣現象；同時受到東北季風與降雨影響，各地氣溫將逐漸下降，整體天氣轉為偏涼。
🟡這波春雨鋒面與華南雲雨帶接連影響下，連續3天所累積的總雨量，有機會對中南部現階段偏緊的水情帶來一定程度的緩解效果。
氣象署也指出，今日馬祖、金門已有局部短暫陣雨或雷雨發生，午後起台灣中部以北轉為短暫陣雨或雷雨天氣，並有局部大雨機率，其餘地區及澎湖亦逐漸轉為有局部降雨。明日西半部降雨範圍擴大，局部地區可能出現大雨，且今晚至明晨，中部以北仍須留意短延時豪雨發生的可能性。