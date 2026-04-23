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▲劉謙當時在節目上表示自己已經康復、完全沒事了。（圖／微博＠羅永浩的十字路口）

▲劉謙還是持續在變魔術、拍攝教學影片，染了頭髮後看起來更加有個人特色。（圖／微博＠劉謙）

49歲魔術師劉謙2024年證實罹患肺腺癌，並在中國央視春晚表演結束後，住院動手術；許多粉絲都相當關心劉謙的近況，他休養後如今已康復。去年11月劉謙更登上中國節目聊到自己的近況，他說自己現在已經「完全沒事了」，主要是因為發現得早，所以比較容易治療。而劉謙近日也頻頻在微博、bilibili拍片表演魔術，只見他染了銀白色的頭髮，看起來更加帥氣有型。劉謙2年前罹癌動手術後，一度神隱休養，直到去年中才開始慢慢復出。去年11月他還登上中國節目《羅永浩的十字路口》，被主持人關心近況時，劉謙回應自己其實挺忙的，除了去義大利擔任魔術比賽評審，還到清華大學進行演場，更持續推進高達100場的群迴演出，癌症並沒有阻礙他的工作，劉謙更以輕鬆的口吻回答：「從劉謙說話的態度可以看出他不畏懼疾病，主持人也跟著開玩笑問他：「你是靠魔法治好癌症的嗎？現在完全沒事了？」劉謙這才認真解釋：「」他更笑說自己得知罹癌的當下，還傳訊其給親友：「我得了絕症耶，帥不帥？」並沒有因為生病就感到沮喪。劉謙如今也持續在表演魔術，他更拍攝了許多關於魔術的Q&A、解密、教學影片分享到微博、bilibili平台；目前微博已累積1011萬粉絲追蹤，bilibili則有265萬人訂閱，可見劉謙的人氣有多高。而劉謙近日在造型上也有突破，他將本來褐色的頭髮染成了灰白色，看起來酷帥有型，也更有個人特色，被粉絲稱讚：「好帥啊」、「劉謙老師一點都沒老」、「這髮色真不錯」。