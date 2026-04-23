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▲這起車禍一共造成1人受傷、3人身體不適自行就醫。（圖／警方提供）

台北市建國高架道路今（23日）上午發生一起嚴重的5車連環連環追撞事故，一名男子在上班途中，行經往南方向準備下和平東路匝道前，疑似未注意車前狀況且未保持安全距離，導致車輛猛力追撞前方正在排隊停等的計程車，瞬間引發推撞的骨牌效應，釀成5車連環車禍，現場撞成一團。而這起意外共造成1人傷勢較重送醫、3人因身體不適自行就醫，現場車流一度嚴重回堵，直到一個多小時後才順利排除，恢復正常通行。據了解，這起連環車禍發生在今（23日）上午9時43分。當時36歲的楊姓男子駕駛灰色轎車正準備前往公司，卻不慎追撞前方一輛由另一名楊姓男子駕駛的白色多元計程車。由於撞擊力道猛烈，白色計程車當場往前衝，連續推撞前方正在排隊的黑色計程車、灰色轎車以及黃色計程車。這起連環撞擊導致首當其衝的白色多元計程車內44歲秦姓女乘客臉部、右肘與雙膝多處嚴重挫傷，被緊急送往仁愛醫院救治；此外，挨撞的其中兩名駕駛與另一名24歲林姓女乘客，也因遭受劇烈震盪感到身體不適，於事後自行前往醫院檢查。轄區大安警分局獲報後，立刻啟動交通快打部隊趕赴現場救援，同時派員管制建國高架往南的外側車道，並調派兩部拖吊車協助移置受損車輛，歷經約1.5小時終於將事故現場完全排除。警方初步檢視，現場5名肇事與遭撞的駕駛均無酒容酒味，且駕照資格皆正常，確切的肇事責任歸屬仍有待交通分隊進一步調查釐清。警方也特別呼籲，民眾駕車行經高架橋準備下匝道前，務必提早放慢車速並保持適當的安全距離，以免因前方車速驟降而反應不及釀成意外。