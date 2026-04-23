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金州勇士隊球季結束後，下一階段關注話題在於總教練人選，傳出科爾（Steve Kerr）約滿後傾向不續約，周末將與球隊高層、老闆萊科布（Joe Lacob）面談，才會決定最終答案。《舊金山標準報》記者提姆川上（Tim Kawakami）則在社群爆料，指出前勇士球星、同時也是柯瑞昔日戰友的伊古達拉（Andre Iguodala）是值得關注的潛在人選。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，勇士主帥科爾與球隊管理層、包含老闆萊科布、總經理小鄧利維（Mike Dunleavy, Jr.）會面，預計在本週末進行，共同討論球隊未來，其結果將影響球隊在可預見未來的發展軌跡，若他最終離開待了12年、率隊拿下4冠的舊金山，勇士也等同進入下一階段世代。《舊金山標準報》記者提姆川上長期關注勇士相關消息，他透露如果科爾辭去金州勇士主帥一職，「前勇士球員－伊古達拉就會是值得關注的潛在接任人選。」伊古達拉在2004年選秀首輪第9順位加入七六人，從起初輔佐艾佛森（Allen Iverson），到後來一度變成費城一哥，入選過1次明星賽。2013年30歲的他轉戰勇士，第2年起成為隊內最佳第六人，尤其在防守端扮演重要角色，期間隨隊奪3座總冠軍，2021-22年回歸又再度奪下第4冠，是勇士柯瑞時代最重要的成員之一。伊古達拉2023年正式退休後，生活可謂豐富多彩。不僅成功投身創投產業，與合夥人湯瑪斯（Rudy Cline-Thomas）創立Mastry Ventures創投公司，還深入矽谷的科技生態圈，並與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）等人合資TGL高爾夫球隊，並擁有播客節目 《Point Forward》，談論籃球與創業等相關商業議題，受到年輕一代喜愛。此外，伊古達拉也被任命為NBA球員工會（NBPA）代理執行長，利用自己在聯盟19年的資歷，代表球員與資方進行協商，並協助年輕球員理解理財與權益保護，目前問題在於，在如此忙碌的生活下，伊古達拉是否會願意接下勇士主帥一職，且他過去也沒有教練相關經驗。