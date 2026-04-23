8級強風來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今天傍晚至明天（4月23日至4月24日），局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且天氣晴朗炎熱，臺東縣已有焚風發生，今(23)日白天臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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⚠️強風特報
📌影響時間：23日上午至24日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣

⚠️高溫資訊
📍影響時間：23日白天
📍高溫橙色38燈號：臺東縣

▲中央氣象署發布「陸上強風特報」，全台共15縣市列入警戒範圍。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「陸上強風特報」，全台共15縣市列入警戒範圍。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「高溫資訊」，臺東縣有38度極端高溫出現的機率。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「高溫資訊」，臺東縣有38度極端高溫出現的機率。（圖／中央氣象署）
氣象署提到，今、明（23日、24日）兩天鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；今日馬祖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，下午起臺灣中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦轉為有局部短暫陣雨；明日臺灣西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨；今晚起至明晨中部以北地區並有局部短延時豪雨發生的機率。今日東南部地區有焚風發生的機率。

▲今日下午起臺灣中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦轉為有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲今日下午起臺灣中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦轉為有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...