8級強風來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今天傍晚至明天（4月23日至4月24日），局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且天氣晴朗炎熱，臺東縣已有焚風發生，今(23)日白天臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
⚠️強風特報
📌影響時間：23日上午至24日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣
⚠️高溫資訊
📍影響時間：23日白天
📍高溫橙色38燈號：臺東縣
氣象署提到，今、明（23日、24日）兩天鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；今日馬祖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，下午起臺灣中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦轉為有局部短暫陣雨；明日臺灣西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨；今晚起至明晨中部以北地區並有局部短延時豪雨發生的機率。今日東南部地區有焚風發生的機率。
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⚠️強風特報
📌影響時間：23日上午至24日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣
⚠️高溫資訊
📍影響時間：23日白天
📍高溫橙色38燈號：臺東縣