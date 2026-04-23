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▲午後起由北往南各地天氣將陸續變化，中北部、宜蘭一帶先開始。（圖／取自「天氣職人-吳聖宇」）

▲上午是降雨空擋，下半天到晚間雲系接近並通過，降雨由北往南越來越明顯。（圖／中央氣象署提供）

▲周五鋒面通過，周六受到華南雲雨區影響，水氣仍多。（圖／中央氣象署提供）

▲今明兩天鋒面影響，各地氣溫明顯下降。（圖／中央氣象署提供）

今（23）日有鋒面系統準備靠近台灣，從氣象署雷達回波圖中可以看到，北台灣海面上有一大坨雷雨帶正在慢慢移入上空，接著將會由北往南下雨，南部及花東地區可能要到晚間，今日北方有一道鋒面系統接近台灣，下半天會通過台灣上空，天氣職人吳聖宇表示，鋒面附近已經可以看到有對流系統發展，就在台灣北部海面，，南部及花東地區可能要到晚間，提醒大家外出要注意不過吳聖宇也進一步解釋，「華南上空的雨帶不會飄進台灣，需要擔心的是尤其是剛好在台灣門口長出來的那種，所以現在看雲圖可能不是很準，長出來才知道」。中央氣象署預報員謝佩芸預報指出，上午是降雨空擋，下半天到晚間雲系接近並通過，降雨由北往南越來越明顯。尤其今日入夜到明日清晨，中部以北降雨有短暫陣雨，西北部地區有局部較大雨勢，南部受到影響不大。明日鋒面往南移動，南部地區降雨增加，西半部也有局部大雨，屬於對流性降雨，周五鋒面通過，周六受到華南雲雨區影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨，部分地區有局部較大雨勢。一直到周日降雨才會趨緩，剩下東半部地區及中南部山區有短暫雨，下周一至周二為降雨空檔，但周三又有鋒面接近。未來溫度趨勢，今日晚間鋒面通過，北部氣溫明顯下降，周五受到鋒面及東北季風影響，北部高溫下跌至22度，中南部高溫也會下降，清晨低溫下探18度，預計周日才會轉晴回暖。