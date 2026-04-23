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▲今（23）日下午基隆市率先收到鋒面影像，當地已經下起大雨。（圖／基隆市政府）

鋒面衝到台灣上空了！基隆、新北九份大暴雨

▲據中央氣象署雷達回波圖顯示，今（23）日下午 3 點開始，鋒面系統的第一波雷雨帶已經抵達台灣北部。（圖／中央氣象署）

▲目前雙北、基隆上空已有雲雨帶發展，而且相當旺盛，需留意一陣一陣的較大雨勢。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲新北九份山區也已經下起大雨。（圖／新北市觀光旅遊局 影像提供）

春雨鋒面抵達台灣門口了！今（23）日下午 3 點開始，大片雷雨帶已經抵達基隆、雙北市上空，讓當地開始下起暴雨，雨勢宛如用倒的一般。中央氣象署也提醒，今日下半天中部以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門都將陸續轉雨，民眾需特別注意有大雨或局部豪雨發生的機率。根據中央氣象署雷達回波圖顯示，今（23）日下午 3 點開始，鋒面系統的第一波雷雨帶已經抵達台灣北部，不僅讓新北市山區的九份降下暴雨，基隆北海岸以及基隆市區也陸續下起大雨。從新北市觀光旅遊局的九份即時影像直播中也可以看出，當地已經降下滂沱大雨，連直播鏡頭都被雨水徹底浸濕，雨勢大到幾乎看不清遠處的風景模樣。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示：「目前雙北、基隆上空已有雲雨帶發展，而且相當旺盛，請留意一陣一陣的較大雨勢！」「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，鋒面系統現已抵達台灣海峽，正逐步靠近西北部沿海，入夜後天氣將有明顯轉變，降雨會由北而南逐漸擴展，鋒面雖然遲到，但不會不到。基隆市區同樣也出現劇烈雨勢，路上的行人與機車族都已經紛紛穿上雨具。雖然距離下班還有一段時間，但預期這波雨勢將會一直持續到晚間。因此，特別提醒北部的上班族，務必提前準備好雨具，以便在下班通勤時使用，並隨時注意行車與路況安全。