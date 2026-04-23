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▲鋒面系統現已抵達台灣海峽，正逐步靠近西北部沿海，目前雙北、基隆上空已有雲雨帶發展。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」）

▲台北空氣中瀰漫著悶熱與濕氣交織的氣息，，提醒民眾外出記得攜帶雨具，或趕快找個室內躲雨。（圖／記者蕭涵云攝）

▲今日晚上到明天中部以北有短延時豪雨機率，西北部地區有局部較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）

今（23）日北方有一道鋒面系統接近台灣，將在下半天通過台灣上空，隨著雷雨帶逐漸移入台灣，早上各地晴朗炙熱，下午北台灣天空灰濛濛，太陽還沒下山已經暗一半，接下來下班通勤高峰期，氣象署也提醒，屬於對流性降雨，強降雨區域不確定性高，天氣不穩定。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，鋒面系統現已抵達台灣海峽，正逐步靠近西北部沿海，入夜後天氣將有明顯轉變，降雨會由北而南逐漸擴展。目前雙北、基隆上空已有雲雨帶發展，而且相當旺盛，請留意一陣一陣的較大雨勢。《NOWNEWS》記者直擊台北街頭，天空灰濛濛一片，午後光線明顯轉暗，原本熱鬧的街景多了幾分沉悶，行人也都加快腳步，空氣中瀰漫著悶熱與濕氣的味道，預告著午後即將迎接一場大雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具，或趕快找個室內躲雨。中央氣象署預報員謝佩芸提到，西北部地區有局部較大雨勢。明日鋒面往南移動，南部地區降雨增加，西半部也有局部大雨，屬於對流性降雨，周五鋒面通過，周六受到華南雲雨區影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨，部分地區有局部較大雨勢。一直到周日降雨才會趨緩，剩下東半部地區及中南部山區有短暫雨，下周一至周二為降雨空檔，但周三又有鋒面接近。