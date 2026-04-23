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台灣自行車龍頭巨大去年9月因涉及「強迫勞動」，遭美國海關與邊境保護局（CBP）發布暫扣令。監察院今（23）日發布調查報告，要求勞動部檢討改進。勞動部回應，認知國際供應鏈人權治理趨勢，今年已經提出「企業防制強迫勞動參考指引」，並提出《就業服務法》修法。監察院報告指出，CBP去年9月認定巨大涉及「強迫勞動」，並發布暫扣令，禁止相關產品輸入美國市場。監察委員王幼玲、賴振昌、紀惠容啟動調查，早在2024年6月巨大就遭到外媒報導涉及強迫勞動疑慮，但勞動部僅交由地方政府查察，認定「無違法情事」，未進一步建立複核或再查證機制，敏感不足。監委更指出，我國現行制度仍主要以既有勞動法規為判斷基礎，尚未全面導入ILO強迫勞動指標作為風險辨識與查核標準，使國內「合法性認定」與國際「合規性要求」之間產生落差，函請勞動部及經濟部檢討改進，強調僅以個別法規修補方式因應，恐難有效回應國際人權治理趨勢。勞動部回應，美國已對60個經濟體啟動是否遏止強迫勞動商品進口的審查，歐盟《禁止強迫勞動產品上市規章》（FLR）將於2027年12月全面實施，因此在2月發布「企業防制強迫勞動參考指引」。勞動部與經濟部合作，並自今年3月起，持續透過跨部會宣導及入場輔導，協助企業將符合規範要求轉化為競爭優勢，共同強化台灣在國際永續供應鏈中的正面形象。最後，勞動部規劃修正《就服法》第5條及第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，藉此符合國際規範。